Maďarský premiér Orbán podmieňuje schválenie vstupu Švédska do NATO zlepšením vzťahov

"Politické vzťahy medzi Maďarskom a Švédskom sú veľmi zlé. Nechceme importovať konflikty do NATO," uviedol Orbán na Katarskom hospodárskom fóre v Dauhe. Maďarsko ani takmer po roku ešte neschválilo žiadosť Švédov o vstup do Severoatlantickej aliancie a rovnakú žiadosť Fínov ratifikoval maďarský parlament až po ôsmich mesiacoch. Pripomenul to server telex.hu, podľa ktorého na najbližšom summite NATO v júli sa Švédsko bude môcť zúčastniť len ako hosť, ak Maďarsko a Turecko dovtedy neratifikujú švédsku žiadosť o členstvo.

Hovorca maďarskej vlády Zoltán Kovács začiatkom apríla vyhlásil, že Švédsko neustále podkopáva vzájomné vzťahy a prejavuje nedostatok pozornosti a rešpektu. "Vzťahy medzi našimi krajinami sa v priebehu rokov zhoršili, čo robí premostenie priepasti v týchto ťažkých časoch ešte náročnejším," dodal Kovács.