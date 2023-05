Štúdia, ktorá ukázala odstrašujúce závery: Obézni ľudia podľa nej zrýchľujú zmenu klímy

Toto nie je prehnané mediálne vyhlásenie klimatických aktivistov, ale štúdia The Obesity Society v odbornom časopise „Obesity“. Vedecká spoločnosť pre štúdium obezity a jej liečby chce ukázať, že okrem globálneho rastu populácie spôsobuje zvyšujúca sa hmotnosť ľudí aj nárast CO₂. Je to spôsobené priemernou rýchlosťou metabolizmu, ktorá do značnej miery závisí od telesnej hmotnosti človeka.

Americká rada pre poľnohospodársky výskum a ekonomiku uviedla, že ľudia s nadváhou „vyhadzujú“ ročne okolo 140,7 gigaton potravín.

Ide o takzvaný metabolický odpad, teda jedlo, ktoré sa skonzumuje, aj keď je už potreba kalórií pokrytá. Samotná výroba týchto nie potrebných potravín spôsobuje asi 240 miliónov ton emisií CO₂.

Zvýšená dopravná záťaž

Ľudia s nadváhou sú obviňovaní z celkovo asi 700 megaton zbytočných emisií CO₂. To zodpovedá približne 1,6 percentám všetkých emisií spôsobených ľuďmi. Pre štúdiu sa ľudia s indexom telesnej hmotnosti (BMI) 30 alebo vyšším považujú za nadváhu.

Príčinou nadmerných emisií CO₂ nie je len zvýšená spotreba potravín a metabolizmus, ale aj zvýšená spotreba paliva na dopravu. Obezita vedie k zvýšenej spotrebe fosílnych palív. Podľa toho obézni ľudia spôsobujú v doprave asi o pätinu viac skleníkových plynov ako ľudia s normálnou hmotnosťou.

Liečba obezity podľa vedcov nepomáha len postihnutým, ale aj celej spoločnosti: „Obezita neovplyvňuje len zdravie postihnutých jedincov, neliečená obezita by mohla prispieť aj k environmentálnym problémom,“ píše sa v časopise.