Srdcervúce slová mamy, ktorej syna zabil herpes: Posledných šesť mesiacov jeho života bolo peklo! Stačil jediný test...

Raffymu diagnostikovali rakovinu krvi vo veku jedenástich mesiacov. Po niekoľkých mesiacoch chemoterapie svitla pre malého 15. septembra 2020 nádej. Lekári už nenašli žiadne nádory. O niekoľko dní neskôr dostal darovanú kostnú dreň.

Ale namiesto hrania a skúmania života musel Raffy bojovať s mnohými chorobami. Nielenže mal v krvi menej buniek ako ostatné deti, ale trpel aj črevnými problémami, kožnými vyrážkami a prepukala u neho horúčka. Dva roky mu lekári dávali lieky, aby jeho imunitný systém nenapadol jeho telo.

„Nepamätám si, koľkokrát musel ísť do nemocnice s horúčkou a negatívnymi krvnými kultiváciami,“ napísala o mučivých rokoch jeho matka Imogen Hollidayová na darcovskej platforme GoFundMe.

Ale čo bolo najhoršie, predchádzajúca herpetická infekcia sa v malom Raffyho telíčku nepozorovane prebudila do nového života. Pretože chlapčeka testovali lekári každý týždeň na tri varianty vírusu, ale nie na variant HHV-6B. Ten, ktorý mu vzal život.

V septembri 2022 bol Raffy Holliday opäť hospitalizovaný. Posledných šesť mesiacov života trpel črevným krvácaním, vredmi v ústach, zápalom pankreasu a krvácaním medzi mozgom a lebkou. Jeho imunitný systém už nebol schopný čeliť vírusu po transplantácii kostnej drene. 29. marca Raffy zomrel na zápal mozgu.

Od chlapcovej smrti sa jeho matka Imogen zasadzovala za to, aby nemocnice testovali aj transplantovaných pacientov na variant HHV-6B: „Nemocnica nám povedala, že HHV-6B zvyčajne nerobí to, čo Raffymu. Ale môže a urobil to. Preto už nemáme nášho syna.“