Tragický omyl dôchodkyne: Splietla si dom s penziónom, TOTO rozhodnutie sa jej stalo osudným

Penzistka Margaret Barnesová (71) pochádzala z britského Birminghamu. Po prechádzke v meste Barmouth vo Walese sa omylom zatúlala do nesprávneho domu. Penzión, v ktorom dočasne bývala, si pomýlila s inou budovou. Ako uvádza portál Metro, v cudzom dome si bez obáv ľahla do postele. Keď prišiel domov majiteľ, drastickým spôsobom ju vytiahol z postele. Dôchodkyňu mal chytiť za členky a hodiť na podlahu. Následne do nej začal kopať a dupať po nej. Dôchodkyňa bola v zúboženom stave a na následky poranení zomrela. Prípad sa dostal až pred súd.

Na súdnom pojednávaní Caernarfon Crown Court odznela výpoveď, že majiteľ domu David Redfern (46) objavil polonahú a opitú dôchodkyňu vo svojom päťposchodovom dome, ktorý bol na tej istej strane ulice, len o niekoľko metrov ďalej ako penzión. Podľa prokurátora Michaela Jonesa mal Redfern už minulosti problémy so zvládaním hnevu. "Pani Barnesová pila, a či si to už uvedomovala, alebo nie, vošla do nesprávneho domu. Svoj penzión (Wavecrest Guest House) si poplietla s Belmont House. Bola to chyba, ktorá ju stála život," povedal Jones.

Bola opitá

V lete bola Margaret navštíviť svojich priateľov v Barmouthe. Ubytovala sa v penzióne, no po tom, ako vypila pár drinkov ginu, si poplietla budovy a vošla do domu o niekoľko metrov ďalej. Belmont House sa mal v tom čase rekonštruovať. Majiteľmi sú obžalovaný David Redfern a jeho partnerka Nicola Learoyd-Lewisová. Penzistka Barnesová mala dňa 11. júla minulého roku vojsť do ich spálne na poschodí. Vybrala si protézu, ktorú položila na vedľajší nočný stolík a ľahla si do ich postele. Následne vytiahla z cestovného kufra gin a naliala si ho do pohára. Redfern mal s priateľkou nájsť dôchodkyňu v posteli s vecami rozhádzanými po podlahe.

11 July 2022: Margaret Barnes, 71, died in Barmouth, Wales. David Redfern, 45, has been charged with her murder. pic.twitter.com/ID2tTjYSop — CountingDeadWomen (@CountDeadWomen) August 23, 2022

Ťažké zranenia

Vytiahol ju za členky von z domu a začal po nej dupať. Okrem toho ju mal ešte nazvať "zlodejskou sviňou". Redfern na súde povedal: "Bola agresívna. Asi jej nebolo dvakrát príjemné, keď som ju chytil za členky a ťahal dolu schodmi." Dôchodkyňa mala po ataku od majiteľa domu utrpieť zranenia podobné pri zrážke s autom vo vysokej rýchlosti. Sused sa snažil Margaret pred príchodom záchrannej služby oživovať, no po útoku mala problémy aj s dýchaním. Krátko po incidente zomrela.

Obžaloba uviedla, že pre Redferna bolo očividne prekvapením, keď našiel dôchodkyňu v jednej zo svojich postelí. "Aj keď jej prítomnosť bola neočakávaná, pani Barnesová utrpela smrteľné zranenia, ktoré jej spôsobil obžalovaný. Reagoval pudovo a neuvážene. Použil násilné praktiky, ktoré viedli k vražde. Je to tyran," poznamenal na súde prokurátor Jones.

Malo to byť inak

Redfern však tvrdil, že dôchodkyňa mala napadnúť jeho priateľku a on len zasiahol, aby ju ochránil. Patológ Brian Rodgers dospel k záveru, že obeť zomrela po ťažkej traume, ktorá bola spôsobená fyzickým napadnutím. "Obeť mala zlomených niekoľko rebier a krčné stavce. K niektorým úrazom prišla aj po ťahaní dolu schodmi," uviedol Jones na záver. Prípad je naďalej v štádiu vyšetrovania.