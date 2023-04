Lesníci chytili nebezpečného slona, ktorý usmrtil šiestich ľudí

NAÍ DILLÍ - Indickým lesníkom sa podarilo chytiť a uspať slona ázijského, ktorý v tamojšom štáte Kerala usmrtil najmenej šesť osôb. Následne mu nasadili lokalizačné zariadenie a vypustili ho do prírodnej rezervácie. V nedeľu to uviedli miestne médiá. Informovala agentúra AFP.

Samec slona ázijského v štáte Kerala opakovane vnikal do obchodov s potravinami, kde hľadal ryžu a obilie. Počas akcie, do ktorej sa zapojilo približne 150 lesníkov, sa však slona podarilo uspať piatimi šípkami s uspávacou látkou. Zviera bolo následne naložené do nákladného auta, ktorým ho lesníci previezli do prírodnej rezervácie. Agentúra AFP pripomína, že miestne úrady sa pokúšali slona odchytiť aj v minulosti.

Na toto zviera už strieľali uspávacími šípkami i v roku 2017, slonovi sa však podarilo ujsť. V marci lesníci nastražili na slona "falošný" obchod s ryžou a obilím a zviera plánovali odchytiť týmto spôsobom, zakázal im to však súd. Ochranári tvrdia, že za čoraz častejšími stretmi ľudí a voľne žijúcich zvierat stojí najmä rýchle rozširovanie výstavby obydlí v blízkosti lesov a prírodných rezervácií. Agentúra AFP pripomína, že India je domovom viac ako 60 percent všetkých slonov ázijských. Podľa posledného sčítania slonov z roku 2017 sa v tejto krajine nachádzalo takmer 30.000 jedincov.