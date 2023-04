Trefa do čierneho! Úplne prvé VIDEO na YouTube zarobilo jeho autorovi neskutočný balík

V príspevku zverejnenom v apríli 2005 jeden zo spoluzakladateľov YouTube, v tom čase 25-ročný Jawed Karim, stojí pred ohradou so slonmi v zoo v San Diegu a opisuje aké majú "cool" choboty. Video nízkej kvality nahral jeho kamarát zo strednej školy - Yakov Lapitsky.

Server YouTube založili 14. februára 2005 americkí softvéroví inžinieri Karim, Chad Hurley a Steve Chan. Pôvodný zámer bol spraviť z neho zoznamku, no postupne sa táto myšlienka zmenila na víziu platformy, vďaka ktorej bude online video dostupnejšie a jednoduchšie sa bude dať zdielať. Tento formát vydláždil ľuďom nový spôsob prístupu k správam a ich konzumácie. YouTube je v súčasnosti považovaný za najnavštevovanejšiu webovú stránku na svete. Jawed, ktorý odišiel z Googlu v roku 2005, aby získal postgraduálny titul v odbore počítačová veda na Stanfordskej univerzite, získal 137 443 akcií spoločnosti, čo v tom čase znamenalo približne 64 miliónov dolárov podľa denníka The New York Times.

Odkedy Karim už nebol súčasťou Googlu, stal sa hlasným kritikom navrhovaných zmien YouTube. V roku 2013 napríklad vyjadril svoj nesúhlas s požiadavkou, aby používatelia mali účet Google+ na to, aby mohli zanechať komentár. V roku 2021 zas protestoval proti ohlásenému odstráneniu počtu "nepáči sa mi" z videí, píše Business Insider.