Macron predstavil plán na zlepšenie života ľudí so zdravotným postihnutím

PARÍŽ - Francúzsky prezident Emmanuel Macron predstavil v stredu na 6. celoštátnej konferencii o zdravotnom postihnutí (CNH) sériu opatrení na zlepšenie každodenného života hendikepovaných ľudí. Tieto opatrenia zahŕňajú aj vyčlenenie 1,5 miliardy eur na úpravu prístupu do verejných priestorov. Informovala o tom agentúra AP, podľa ktorej však združenia ľudí so zdravotným znevýhodnením prijali Macronov plán chladne.

Za prioritu Macron označil urýchlenie zlepšovania prístupnosti malých obchodov, reštaurácií, verejných služieb a dopravy. Uznal, že prístup na tieto miesta "je stále vo veľkej miere nedostatočný". Plán počíta so 100-percentným preplácaním ceny invalidných vozíkov i so sprístupnením včasnej diagnostiky a posudzovaním zdravotného postihnutia pred dovŕšením šiesteho roku života, a to najneskôr v roku 2025.

Z 28 na 35 hodín sa zvýši čas, počas ktorého budú mať žiaci so zdravotným postihnutím k dispozícii svojich asistentov, čo pokryje aj ich mimoškolské aktivity. "Riešenie sa nájde a bude financované do začiatku školského roka," ubezpečil Macron. Macron sa tiež chce zasadiť o to, aby ľudia so zdravotným postihnutím mali prístup ku všetkým druhom zamestnania bez ohľadu na svoju životnú situáciu.

Macron vyzval úrady, aby sa viac angažovali

"Musíme prestať automaticky smerovať ľudí len do špecifických schém a vzorcov," povedal. Vyzval úrady práce, aby sa v tejto veci viac angažovali. Macron pripomenul, že "žiť ako všetci ostatní znamená mať aj citový, intímny a sexuálny život". "Nie je to tabu, je to otázka blaha a zdravia," dodal francúzsky prezident.

V polovici apríla Európsky výbor pre sociálne práva (ECSR) kritizoval Francúzsko za to, že účinne nerieši problémy spojené so začleňovaním zdravotne postihnutých detí a mládeže do škôl, ani ťažkosti, ktoré majú v prístupe k zdravotným službám. Macron avizoval, že záväzok vlády v tejto oblasti sa bude pravidelne monitorovať, pričom prvé hodnotenie sa uskutoční v roku 2024.

Časť organizácií združujúcich ľudí so zdravotným postihnutím Macronov plán uvítala, iné poukázali na to, že nepriniesol nič nové a žiadajú, aby "sa konečne prešlo od slov k činom". Organizácie ľudí s mentálnym postihnutím kritizovali, že opatrenia by sa mali týkať nielen fyzicky znevýhodnených ľudí.

Konferencia sa konala v čase, keď silnejú obavy pri príprave olympijských hier

Konferencia o zdravotnom postihnutí sa konala v čase, keď vo Francúzsku silnejú obavy, že sa nestihnú prípravy na olympiádu a paralympiádu tak, aby sa na nej mohli bez problémov zúčastniť aj ľudia so zdravotnými obmedzeniami. Olympijské hry v Paríži sa budú konať od 26. júla do 11. augusta 2024, paralympiáda sa uskutoční od 28. augusta do 8. septembra.

V čase, keď Tokio v roku 2021 hostilo olympijské hry, bolo bezbariérových viac ako 90 percent zo 758 staníc metra a železničných staníc. V Londýne, kde sa olympiáda konala v roku 2012, má bezbariérový prístup približne tretina staníc metra. V Barcelone, ktorá hostila olympijské hry v roku 1992, je bezbariérových 153 zo 165 staníc metra.