Dodávka s migrantmi v Nemecku vytlačila pri naháňačke z cesty policajné auto

Incident sa stal pri meste Görlitz na východe Nemecka. Dodávku, ktorá kľučkovala v premávke a takmer spôsobila nehodu, si v utorok večer všimli policajti, ktorí boli v tom čase mimo služby. Zadné dvere dodávky s maďarskou poznávacou značkou sa v istom momente odchýlili a policajti spozorovali, že vo vnútri vozidla sa zrejme nachádzajú ľudia.

Dodávka smerovala do obce Markersdorf ležiacej niekoľko kilometrov západne od Görlitzu. Polícia sa ju pokúsila zastaviť, dodávka však policajné hliadkovacie auto vytlačila z cesty, pričom mu poškodila pravý bok. Dodávka následne zastavila a jej vodič sa pokúsil z miesta utiecť. Pri zatýkaní následne podľa polície kládol "značný odpor".

Nemecké úrady preverujú, ako sa Sýrčania do krajiny dostali

Policajti objavili v dodávke 13 mužov, šesť žien a desať detí, všetkých zo Sýrie. Pri nehode nikto neutrpel zranenia, hoci dodávka nemala v zadnej časti žiadne sedadlá. Nemecké úrady preverujú, ako sa Sýrčania do krajiny dostali. Dôkazy podľa polície naznačujú, že išlo o balkánsku trasu, ktorú využívajú mnohí migranti. Polícia taktiež uviedla, že 50-ročný vodič nahlásil, že je Palestínčan, no podľa všetkého je Sýrčan. Vyšetrujú ho pre podozrenie z prevádzania cudzincov do Nemecka, kladenia odporu polícii a nebezpečného zasahovania do chodu premávky.