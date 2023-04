Sexi misska na slávnostnej večeri: Olivia, ideš do sauny? Zahalená v plachte a pod tým NIČ!

Olivia Culpo sa od zisku titulu kráľovnej krásy udržiavala v povedomí aj vzťahmi s verejne známymi mužmi. Aktuálne už štyri roky randí s fešákom menom Christian McCaffrey, ktorý je úspešným hráčom amerického futbalu. A zdá sa, že kráska konečne našla toho pravého. Športovec ju totiž začiatkom apríla požiadal o ruku.

Misska sa tak už čoskoro oblečie do krásnej bielej róby. No kým to príde, rada sa čas od času zahalí do tejto nežnej farby aj v bežnom živote… Teda v tomto prípade sa veľmi nezahalila. Olivia sa v pondelok objavila na slávnostnej večeri značky Monot v hoteli Chateau Marmont vo West Hollywoode. A hoci sa hovorí, že s jej postavou by si mohla obliecť aj plachtu, ona to zobrala doslovne.

Dorazila totiž v bielych volnejších šatách s veľkými výrezmi po bokoch. Doslova to vyzeralo akoby tmavovláska nemierila do hotela na slávnostnú večeru, ale skôr do wellnessu. Pôsobilo to, akoby mala na sebe plachtu a chcela ísť do sauny. Pod ňou navyše nemala absolútne nič. O to, aby počas večera neukázala zadok, sa staral jediný uzlík!