Ústavný súd čaká rozhodnutie o ústavnosti častí zákonov týkajúcich sa manželstva

KOŠICE - Ústavný súd (ÚS) zatiaľ nerozhodol o ústavnosti častí zákonov, ktoré sa týkajú manželstva. Návrh na ÚS podala ešte v máji 2023 skupina poslancov parlamentu v snahe rozšíriť ochranu zákona o rodine aj na rodiny založené inak ako manželstvom a vytvoriť tak aj priestor pre inštitút na uznanie a ochranu párov rovnakého pohlavia.

Na rozhodnutie ÚS čaká aj návrh na posúdenie ústavnosti zákona o pobyte cudzincov. Konkrétne ide o ustanovenia, ktoré sa týkajú udeľovania trvalého pobytu pre štátnych príslušníkov tretích krajín v prípade manželstva s občanom SR. Na ÚS ich v marci 2022 napadla vtedajšia verejná ochrankyňa práv (VOP) Mária Patakyová. Podanie sa týkalo párov osôb rovnakého pohlavia, ktoré dlhodobo žili na území tretej krajiny, kde v súlade s právom tejto krajiny platne uzavreli manželstvo. Slovenská legislatíva pri udeľovaní trvalého pobytu vyžaduje podmienku uzavretia manželstva podľa zákona o rodine, teda medzi mužom a ženou, a preukázanie manželstva "matričným" dokladom.

„Predmetné konania zatiaľ neboli meritórne rozhodnuté. V konaniach naďalej prebiehajú nevyhnutné procesné úkony a aktuálne nie je možné určiť presné termíny prijatia meritórnych rozhodnutí,“ uviedol Tomáš Senaj z Odboru tlačového a informačného Kancelárie ÚS SR.

Žiadosť podali na Ústavnom súde

V prípade podania skupiny poslancov ÚS vlani v apríli odmietol návrh na posúdenie legislatívnej nečinnosti Národnej rady (NR) SR, spočívajúcej v neprijatí právnej úpravy uznávajúcej páry rovnakého pohlavia. Zároveň prijal na ďalšie konanie alternatívny návrh poslancov na posúdenie ústavnosti častí zákonov, ktoré sa týkajú manželstva. Napadnuté ustanovenia sa vzťahujú na zákon o rodine, Občiansky zákonník a zákony o sociálnom poistení a peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Cez podanie na ÚS skupina poslancov žiadala naplnenie ľudskoprávnych štandardov uznania a ochrany vzťahov párov rovnakého pohlavia. „Sme presvedčení, že Ústavný súd je tá inštitúcia, ktorá môže vyslať jasný odkaz Národnej rade, aby prijala právnu úpravu, ktorá bude v súlade s ústavou, zaručí týmto ľuďom uznanie a prizná im práva, ktoré im patria, aby sa porátali s bežnými životnými situáciami ako napríklad dedenie, vdovské a vdovecké dôchodky, pokračovanie v živnosti po smrti partnera alebo partnerky, úrazové dávky, ošetrovanie chorého partnera a chorej partnerky, peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia či informovanosť o zdravotnom stave partnera,“ uviedla poslankyňa Mária Kolíková (SaS).

Pri podmienkach udeľovania trvalého pobytu pre štátnych príslušníkov tretích krajín v prípade manželstva s občanom SR ÚS v júni 2022 prijal návrh bývalej ombudsmanky v celom rozsahu na ďalšie konanie. „Dôsledkom súčasného stavu je, že štátni príslušníci tretích krajín, ktorí tvoria so slovenskými občanmi páry rovnakého pohlavia, nie sú objektívne schopní splniť podmienky, ktoré od nich napadnutá právna úprava vyžaduje. Jediným dôvodom nemožnosti splniť tieto podmienky je pritom ich sexuálna orientácia, ktorá je však zakázaným diskriminačným dôvodom,“ uviedla Patakyová v podaní.

