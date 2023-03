Terapeut radí: Týchto sedem dôležitých PRÁVD o sexe by ste určite mali vedieť

Svojich sedem tipov zdieľal sexuálny terapeut Todd Baratz na svojom Instagrame, kde ho sleduje viac ako 485-tisíc užívateľov. Pozrite sa na ne.

1. Nič nie je zlé ani hodné odsúdenia

Prvú vec, ktorú odborník chce, aby sa ľudia naučili, je, že sex nie je vo svojej podstate hanebný alebo zlý za predpokladu, že nikomu neubližuje. "Ak to neublíži tebe ani nikomu inému, potom je to úžasné. Na žiadnom type sexuálneho prejavu nie je vo svojej podstate nič zlé alebo hodné odsúdenia." Toto zmýšľanie podľa neho pochádza z nedostatočnej sexuálnej výchovy.

2. Rovnako dôležité je to, čo sa deje predtým a potom

Ľudia kladú veľký dôraz na to, čo sa deje počas sexu. Todd ale upozorňuje, že vo vzťahu záleží skôr na tom, čo sa stane bezprostredne pred milovaním a po ňom. "Sex nie je prirodzený biologický zážitok. Je to psychologické, emocionálne a vzťahové. Je to dynamická výmena, aj keď svojho partnera nepoznáte." Dodal, že to, čo sa deje pred samotným sexom, môže byť hrozné alebo naopak vzrušujúce a silné.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

3. Je to neusporiadané, trápne a vtipné

Keďže väčšina z nás vyrastala na hollywoodskych filmoch, mnohí očakávajú, že sex bude taký, aký vidia v kine. Terapeut tvrdí, že so správnym soundtrackom a správnymi slovami je to len zriedkavo dokonalé. "Sex je chaotický, nepríjemný a vlastne zábavný. Nie je to tak, ako to vidíte vo filmoch alebo v porne, takže sa to prestaňte snažiť napodobňovať." Treba si uvedomiť, že je počas intímneho styku bežné prísť do kontaktu s telesnými tekutinami, potom, prdmi, pachmi a lubrikantmi. Je lepšie tento fakt prijať namiesto toho, aby ste sa za to hanbili.

4. Sex nie je prienik

Myšlienka, že sex je prienik, je staromódna a zastaraná. Nkdy nemusíte predstierať orgazmy len preto, že si myslíte, že by ste mali. "Nech sú sex a orgazmy také, aké ich chcete mať, či už to zahŕňa penetráciu alebo vzájomnú masturbáciu. Diverzifikujte svoj sexuálny prejav tak, aby zahŕňal rôzne sexuálne akty."

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

5. Sex je interakcia

Podľa Todda sex nie je vo svojej podstate príjemný a nie je ani automatickým reflexom. "Je to interakcia, ktorá sa deje v reakcii na prostredie a v kontexte vzťahu. Musíte pracovať na znižovaní hanby, precvičovať komunikáciu a usilovať sa o potešenie."

6. Orgazmus akokoľvek chcete

Dosiahnuť sexuálne vyvrcholenie môže byť zložité, pretože mnohí si myslia, že ho musia prežívať tak, tak je to vyobrazené v porne alebo v televízii. "Nemusíte strieľať vedrá semena, striekať alebo kričať. Prevytvorte čokoľvek, čo robíte počas sólo masturbácie alebo počas partnerského sexu."

7. Buďte sebeckí

No a nakoniec treba byť trochu sebecký. "Sexuálne sebectvo je nevyhnutnou súčasťou vzrušenia, rozkoše a orgazmov. Musíš uprednostniť svoje potešenie, ak ho chceš."