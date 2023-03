Špina, smrad a invázia hlodavcov: Najromantickejšie mesto sveta sa zmenilo za pár dní na odpornú dieru

Počas druhého marcového víkendu sa v uliciach Paríža hromadili vrecia s odpadom. Na niektorých miestach sú kopy s odpadom vysoké po plecia. Ako informuje Politico, výdatný zápach bolo cítiť aj pred najluxusnejšími reštauráciami v meste. Pre obyvateľov to však nie je žiadna novinka. Vo francúzskej metropole štrajkujú smetiari už od 6. marca.

Dôchodková reforma

Parížski vývozcovia komunálneho odpadu sa pridali k miliónom nespokojným Francúzom, ktorí v hlavnom meste protestujú proti kontroverznej reforme dôchodkového systému. Prezident Emanuel Macron preferuje vyšší vek pri odchode do dôchodku. Smetiari môžu v súčasnosti odísť do predčasného dôchodku z dôvodu ťažkej práce, ktorá preukázateľne ovplyvňuje ich očakávanú dĺžku života z 57 na 59 rokov. V takomto prípade budú mať ale znížené dávky.

Galéria fotiek (2) Zdroj: TASR/AP

Názory obyvateľov

V pondelok 14. marca bolo v uliciach Paríža nevyzbieraných 5 600 ton komunálneho odpadu. Mathilde Boyerová (23), ktorá žije v južnej časti Paríža povedala, že je to nanič a len tak pohodený odpad na uliaicach strašne zapácha. "Až teraz sa ukazuje, že v celom Paríži pracujú aj malé ručičky. Práca smetiarov, ich právo na slušný život a dôchodok by sa mali rešpektovať," uviedla Mathilde. Guillaume Meigniez (28) zo severného Paríža zase poznamenal, že na odpad nie je príjemný pohľad, ale aj to je súčasť štrajku. "Invázie potkanov sa nebojím. Už pred štrajkom ich tu bolo veľa a nikdy nezačali na nás útočiť. Keď však budú pobehovať na uliciach, s mnohými ľuďmi to zatrasie," skonštatoval.

Problém už predtým

Obyvateľom Paríža však najviac neprekáža odpad v uliciach alebo šíriaci sa smrad. Najväčším problém sú potkany, ktoré trápia chudobné štvrte všetkých veľkomiest. Pokiaľ sa však bude odpad naďalej hromadiť aj v iných častiach mesta, týmito hlodavcami môže byť zamorený celý Paríž. Na každého človeka žijúceho v Paríži pripadá 1,5 až 1,75 potkana, vďaka čomu je jedným z najviac zamorených miest na svete. Experti v oblasti lekárstva už v minulom roku vydali pre obyvateľov varovanie o rôznych chorobách, ktoré môžu prinášať potkany.

Spor eskaloval v nedeľu večer, keď minister dopravy Clément Beaune uverejnil na sociálnej sieti Twitter príspevok s videom, kde v popise obvinil za katastrofálnu situáciu starostku Anne Hidalgovú. "Siedmy deň bez odvozu odpadu. Smrad a hniloba. Toto je príklad nečinnosti a pohŕdanie Parížanmi," napísal Beaune.

7ème jour sans ramassage des poubelles. Puanteur et pourrissement.

Aucune mesure d’urgence, même partielle, décidée par la Ville de Paris.

Enième exemple d’inaction et de mépris des Parisiens. pic.twitter.com/Q0iBH5VPlz — Clement Beaune (@CBeaune) March 12, 2023

Kedy sa to skončí?

Hovorca vlády Olivier Véran obvinil Hidalgovú z podpory štrajku. "Aký odkaz poslala starostka Paríža? V prvom rade by si to mala s obyvateľmi vysvetliť práve ona," povedal Véran . Podľa denníka Le Parisien bude štrajk trvať minimálne do stredy16. marca, kedy budú zástupcovia odborov hlasovať o jeho možnom pokračovaní. Podľa doterajšieho vývoja však bude štrajk pokračovať. Odbory ho plánujú ukončiť až po stiahnutí novej dôchodkovej reformy, kedy by sa ľudia stávali dôchodcami až vo veku od 62 až 64 rokov.