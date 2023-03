Vodiči, pozor! Brusel plánuje zaviesť nové pravidlá, testy na vodičský preukaz sa budú opakovať v celej EÚ

BERLÍN – Každý občan Európskej únie (EÚ), ktorý úspešne absolvoval testy na vodičský preukaz predpokladá, že šoférovať už bude môcť do smrti. Po novom sa to zrejme zmení. Novela by sa mala dotknúť vodičov seniorov, ktorí budú robiť skúšky aj vo vyššom veku.

archívne video

Vodiči vo vyššom veku si už možno v blízkej budúcnosti budú musieť zvyknúť na nové pravidlo z dielne EÚ. Pokiaľ bude chcieť držiteľ vodičského preukazu riadiť motorové vozidlo aj po dovŕšení veku 70 rokov, niektoré testy si bude musieť zopakovať. Aspoň takto to zatiaľ Brusel plánuje, informuje nemecký Bild. Cieľom má byť väčšia bezpečnosť na cestách.

Všetci seniori po sedemdesiatke budú musieť preukázať, že sú spôsobilí na svoj vek riadiť motorové vozidlo. EÚ chce docieliť, aby do roku 2050 nedochádzalo na cestách k k žiadnym smrteľným nehodám. Do roku 2030 sa majú smrteľné havárie zredukovať na polovicu. V takomto prípade by to bolo do 10-tisíc úmrtí v priebehu jedného roka. Bild udáva, že za rok 2022 zomrelo na európskych cestách 20 600 ľudí.

Varovné signály

Nie je ešte celkom jasné, ako by mali nové testy pre seniorov vyzerať. Zdravotná prehliadka, písomná skúška a jazda s príslušníkom polície by nemuseli byť potrebné aj pre seniorov, avšak nakoniec sa bude musieť rozhodnúť každý štát samostatne. Nemci poukazujú na štyri varovné signály, pri ktorých už treba uvažovať o možnej nespôsobilosti riadiť motorové vozidlo.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Pri čítaní vidíme rozmazane. Počas jazdy vám príde čudné, že nepočujete sirény, aj keď o chvíľu vedľa vás prefrčí policajné auto alebo sanitka. Vaše okolie sa sťažuje, že máte príliš nahlas pustený televízor. Ďalej sú to reakcie. Domáce práce vám zrazu trvajú oveľa dlhšie a strácate sa vo vašom dennom rozvrhu. Na záver je to pohyb. Pociťujete bolesť už pri rannom vstávaní z postele.

Ako to funguje v krajinách EÚ?

Na Slovensku držitelia vodičského preukazu na osobné auto, ktorí dovŕšili vek 65 rokov, sú povinní podrobiť sa pravidelným lekárskym prehliadkam každých päť rokov. V Nemecku môžu úrady nariadiť kontrolu spôsobilosti vodiča po dopravnej nehode. Až potom mu môže odborník odobrať preukaz. V Dánsku musia ľudia starší ako 75 rokov priložiť lekárske potvrdenie. Od 80. roku života treba žiadosť podávať každý rok. Španieli musia mať od 65 rokov každých päť rokov obnovený vodičský preukaz.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Briti starší ako 70 rokov si musia každé tri roky obnoviť vodičský preukaz. V žiadosti musia uviesť všetky zdravotné problémy. Taliansko má najprísnejšie pravidlá. Vodičák sa obnovuje už vo veku 50 rokov a následne každých nasledujúcich 5 rokov. Pre ľudí nad 70 rokov to platí každé tri roky a nad 80 rokov každé dva roky.