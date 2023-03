Po nehode v bani uviazli pod zemou traja ľudia: Polícia vyslala na miesto tím špecialistov so psami

K banskému incidentu došlo krátko pred 9.00 h pri obci Súria, 75 kilometrov severozápadne od Barcelony. Ako uviedla miestna polícia, "zrútila" sa jedna z chodieb. Záchranári s banskou spoločnosťou v súčasnosti plánujú záchrannú operáciu, povedal hovorca miestneho hasičského zboru.

Polícia vyslala do bane tím špecialistov so psami. Do oblasti mieria aj dva záchranárske vrtuľníky a tím psychológov. Baňu pri obci Súria vlastní spoločnosť ICL Iberia, španielska pobočka izraelskej skupiny ICL, ktorá sa špecializuje na výrobu hnojív a chemický priemysel.