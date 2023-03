MIMORIADNE Prvý štát NATO oznámil masívnu leteckú podporu Ukrajine: Do darovania MiGov má byť zapojené aj Slovensko

BRATISLAVA/ VARŠAVA – Na medzinárodnej pôde došlo k závažnému zvratu v otázke vzdušnej podpory Ukrajine. Slovenské stíhačky MiG-29 sa možno predsa len preletia. Podstatným pokrokom v spoločnom postupe malo byť vyjadrenie poľského prezidenta Andrzeja Dudu, ktorý o odovzdaní stíhačiek rozprával počas návštevy Abu Dabí v Spojených arabských emirátoch. K iniciatíve by sa chcelo pripojiť aj Slovensko.

Duda mimo iného v stredu (8. 3.) povedal, že Poľsko je plne pripravené poskytnúť svoje stíhačky typu MiG-29. „Sme pripravení dodať tieto lietadlá a ja som presvedčený, že Ukrajina ich bude schopná okamžite použiť,“ povedal Duda pre televíziu CNN. Zdôraznil, že dodávka lietadiel by sa mohla zrealizovať aj v rámci medzinárodnej koalície. Podobu tejto spolupráce však už bližšie nerozviedol.

Galéria fotiek (5) Poľský prezident Andrzej Duda

Zdroj: SITA/AP Photo/Andreea Alexandru

Podľa dostupných informácií by malo poľské letectvo ešte dnes disponovať približne tridsiatimi prúdovými lietadlami MiG-29, ktoré sú poľskou armádou už dlhodobo označované za zastaralé. Poliaci sa svoj inventár rozhodli rozšíriť až o 48 kusov viacúčelových bojových lietadiel FA-50 juhokórejskej výroby, čím by sa pre nich sovietske stroje stali ešte menej použiteľnými.

Galéria fotiek (5) Viacúčelové stíhacie lietadlo FA-50 (Kórea)

Zdroj: Korea Aerospace Industries

Slovensko je pripravené kooperovať: Za MiG-29 by sme získali dostatočnú náhradu

Podľa nemeckého portálu NTV zatiaľ prezident Duda spomínanú spoluprácu bližšie nekonkretizoval. Možným partnerom pri dodávaní stíhacích lietadiel by však mohlo byť Slovensko. Práve u nás už niekoľko týždňov prebieha vášnivá debata o tom, či a ako bojové lietadlá doručiť našim východným susedom.

Galéria fotiek (5) Slovenské stíhačky Mig-29 majú byť na Ukrajine.

Zdroj: Twitter/Illia Ponomarenko

Portál pripomína, že Veľká Británia ešte koncom februára avizovala dodanie modernizovaných stíhačiek tým krajinám strednej a východnej Európy, ktoré svoje stroje sovietskej výroby odovzdajú Ukrajincom. „Ide o krajiny, ktoré majú lietadlá MiG-29 alebo Su-24,“ povedal britský minister obrany Ben Wallace. „Ak chcú prispieť, môžeme im dodať naše stíhačky na doplnenie ich zásob a zabezpečenie bezpečnosti,“ dodal.

Je čas sa rozhodnúť, Ukrajincom môžeme pomôcť

Poľské kroky potvrdil aj šéf rezortu obrany Jaroslav Naď. „Potvrdzujem, že Poľsko oficiálne súhlasí, aby sme Migy na Ukrajinu poslali spoločne,“ napísal vo štvrtok (9. 3.) ráno v statuse na sociálnej sieti. Dodal, že po rokovaní ministrov obrany členských štátov EÚ mu túto informáciu potvrdil jeho poľský kolega. Podľa jeho slov by poľská strana súhlasila so spoločným postupom Slovenska a Poľska pri odovzdávaní MiGov-29 oboch krajín Ukrajine. „Myslím, že je čas na rozhodnutie. Ľudia na Ukrajine umierajú, my im môžeme reálne pomôcť,“ dodal minister.