Záhadné zmiznutie lietadla, ktoré ochromilo celý svet: Skutočnosti a teórie o lete MH370

LONDÝN/KUALA LUMPUR – Okolo nešťastného letu MH370 sa objavilo už mnoho teórii. Jedna bola nepravdepodobnejšia ako druhá, no niektoré predsa len dávali zmysel. Lietadlo malo v pláne pristáť v Pekingu, no do Číny nikdy nepriletelo. Správa o nešťastí zasiahla celý svet. Keď na povrch postupne vyplávali možné príčiny nehody, experti už začali pochybovať o oficiálnej verzii tragédie.

archívne video

Lietadlo Boeing 777 spoločnosti Malaysia Airlines s označením MH370 odletelo z metropoly Malajzie Kuala Lumpur o 00:42 v noci 8. marca 2014. Let 370 s 227 pasažiermi na palube mal namierené do Pekingu. Ako informuje britský The Guardian, prvému leteckému dôstojníkovi Fariqovi Abdulovi Hamidovi (27) chýbal jeden cvičný let do splnenia podmienok na vydanie certifikátu. Veliaci pilot Zaharie Ahmad Shah (53) bol však jeden z najskúsenejších, akých spoločnosť mala. O pohodu počas letu sa staralo 10 letušiek.

Posledné slová

O 1:19 miestneho času už lietadlo opúšťalo vzdušný priestor Malajzie. Letová kontrola na zemi informovala pilotov, že sa presúvajú nad Čínu. Zaharie mal odpovedať: "Dobrú noc. Malazijské tri-sedem-nula." Boli to posledné slová, ktoré zaregistrovali pozemné radary z lietadla MH370. Napriek tomu, že lietadlo sa ocitlo vo vietnamskom vzdušnom priestore, Zaharie už letovú vežu nekontaktoval. Pár sekúnd na to lietadlo z radarov zmizlo. Podľa The Guardian majú byť komerčné lietadlá pre civilné lety v kontakte počas celej doby letu.

Nasledovala panika a zmätok malajzijskej letovej prevádzky. Rovnaké zdesenie zasiahlo aj Peking, pretože lietadlo na letisku nepristávalo a nikto nevedel, čo sa s ním stalo. Záhada sa vyšetrovala celé roky. Na pomoc sa pripojilo viacero expertov, inžinierov, dátových analytikov, dokonca aj novinárska obec. "Je to najväčšia záhada v histórii ľudstva. Máme mobilné telefóny, radary, satelity, no za deväť rokov to stále nevieme objasniť," povedala Louise Malkinsonová, režisérka pripravovaného dokumentárneho filmu "MH370: Lietadlo, ktoré zmizlo".

Nezmizlo úplne

Hlavný radar malajzijských vzdušných síl odhalil, že po tom, ako MH370 preniklo do vzdušného priestoru Vietnamu, pilot musel prudko otočiť stroj doľava. Zjavne sa chcel otočiť, pretože lietadlo preletelo nad ostrovom Penang a zamierilo severozápadným smerom. Nad Andamanským morom zmizlo z radaru.

Počas nasledujúcich šiestich hodín však malo byť lietadlo v prerušovanom spojení so satelitom londýnskej spoločnosti Inmarsat v Indickom oceáne. Zistené údaje preskúmali viacerí experti, ktorí sa zhodli na tom, že nad Andamanským morom sa lietadlo otočilo a niekoľko hodín letelo rovno južným smerom. Keď sa mu minulo palivo, padlo do Indického oceánu. Miesto nehody sa malo nachádzať niekde medzi Austráliou a Antarktídou.

Korupcia

Väčšina expertov považuje tieto manévre počas letu za zvláštne, no nakoľko bol pilotom skúsený Zaharie, zrejme mal na to podľa nich svoje dôvody. Spisovateľ William Langewiesche v roku 2019 napísal pre The Atlantic, že malajzijská vláda je prežratá korupciou a vie o Zaharieho osobnom živote viac, ako dávala najavo. Oficiálna malajzijská správa o nehode vydaná v júli 2018 neposkytla žiadne logické závery a nevylúčila ani nezákonné zasahovanie tretej strany do vyšetrovania. Podporuje ju aj skutočnosť, že trosky MH370 boli vyplavené na pobreží Madagaskaru a Mozambiku.

Pripravovaný dokument je rozdelený do viacerých epizód z ktorých každá poukazuje na inú teóriu, prečo lietadlo havarovalo. Vystupujú tu novinári, ktorí dlhé roky skúmali záhadu skúmali. Poskytujú svoj pohľad na vec a teórie, ktoré by mohli celú tragédiu vysvetliť. "Sú to ľudia, ktorí sú zapojení do príbehu od samého začiatku a spochybňujú, čo sa považovalo za oficiálny scenár. Urobili rozsiahle výskumy a častokrát kladú otázky, ktoré nemusia byť nikdy zodpovedané," povedala Malkinsonová.

Najväčšia obava

Niektoré rodiny pozostalých sa obrátili priamo na vládu v Kuala Lumpur. Iní sa to snažili uzavrieť po tom, ako Indický oceán vyplavil na pobrežie Afriky pozostatky údajného lietadla MH370. "Ľudia sa najviac obávajú toho, že sa na to zabudne, a je to len tragická udalosť, cez ktorú sa treba preniesť," dodala na záver.