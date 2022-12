Zmiznutie známej pilotky je jednou z najväčších záhad 20. storočia: Vedci objavili dôležitú stopu!

Amelia Earhartová bola priekopníčka letectva, stala sa prvou pilotkou, ktorá sama preletela Atlantik. V roku 1937 pri pokuse obletieť zemeguľu letela na lietadle Lockheed Model 10 Electra, keď sa zrútilo. Smerovala na ostrov Howland v centrálnom Pacifiku, pričom podľa predpokladov spolu s navigátorom Fredom Noonanom mali problémy s navigačným zariadením. Napriek pokusu o záchranu, ktorý trval sedemnásť dní, sa dvojica nikdy nenašla.

Teórie o zmiznutí

Všeobecne sa verí, že lietadlu došlo palivo a zrútilo sa do mora, ale niektorí ľudia to spochybňujú. Podľa jednej teórie Earhartová stroskotala po pristátí lietadla na koralovom atole Nikumaroro v Kiribati, kde ju zajali Japonci a držali ako rukojemníčku. Ďalšia tvrdí, že sa stala obeťou kanibalov. Hovorí sa aj o prevzatí falošnej identity a návratu do USA. Vyšetrovatelia by však podľa najnovších informácií mohli byť o krok bližšie k vyriešeniu toho, čo sa naozaj stalo. Svedčia o tom nové stopy, ktoré sa našli na kľúčovom dôkaze, píše denník The Independent.

Galéria fotiek (3) Zdroj: profimedia.sk

Reč je o hliníkovej náplasti, ktorá nedávno prešla vedeckou analýzou pomocou nových forenzných techník. Výskumníci týmto spôsobom odhalili písmená a čísla "D24", "XRO" a buď "335", alebo "385" vyleptané na hliníkovom paneli, ktorý sa vyplavil na vzdialený ostrov blízko miesta, kde sa stratilo Earhartovej lietadlo. Tieto odkryté písmená a čísla, ktoré nie sú viditeľné pre ľudské oko, môžu súvisieť s výrobným kódom. Forenzní analytici teraz horúčkovito pracujú na tom, aby zistili, či dokážu vystopovať pôvod kódu, čím by definitívne zistili, či kovový panel patril alebo nepatril lietadlu.

"Našli sme niečo, čo vyzerá ako vyrazené alebo namaľované značky, ktoré by mohli byť od pôvodného výrobcu," povedal Kenan Ünlü, riaditeľ Centra radiačnej vedy a inžinierstva na Pensylvánskej štátnej univerzite. "D24 a 335, alebo možno 385. Nevieme, čo znamenajú, ale sú to prvé nové informácie z tohto panelu, ktoré vyše tridsať rokov skúmali rôzni odborníci s rôznymi vedeckými technikami."

Galéria fotiek (3) Amelia Earhartová

Richard Gillespie, ktorý vedie Medzinárodnú skupinu pre obnovu historických lietadiel (TIGHAR), teraz konzultuje s expertmi, aby rozlúštili znaky a to, čo by mohli predstavovať. Ak dokážu presvedčivo určiť, čo značky znamenajú, ako napríklad výrobné číslo, mohlo by to potvrdiť alebo vylúčiť, či panel pochádza z lietadla Earhartovej.

Projekt testuje hypotézu, že Earhartová a Noonan pristáli a nakoniec zomreli na Nikumaroro. Gillespie vystupoval v dokumente National Geographic z roku 2019 s názvom "Expedícia Amelia". Daniel Beck z Centra radiačnej vedy a inžinierstva sa prvýkrát spojil s Gillespiem po zhliadnutí tohto dokumentu. Na objavenie skrytého textu vedci použili zobrazovaciu techniku ​​nazývanú neutrónová rádiografia. "Mysleli sme si, že sa to hodí, boli sme si celkom istí, že budeme môcť vidieť zvyšky opotrebovaných škvŕn alebo čiastočiek farby. Prvé obrázky boli naozaj vzrušujúce, ale vedeli sme, že musíme potvrdiť to, čo sme si mysleli, že vidíme," uviedol Beck.

Neutrónová rádiografia zahŕňa ožarovanie vzorky, v tomto prípade panelu, neutrónmi. Neutróny prechádzajú cez ťažšie častice a interagujú s niektorými jadrami ľahších častíc. Digitálna zobrazovacia platňa zachytáva kontrasty, kedy neutróny opúšťajú vzorku na druhej strane, čím sa vytvára sieťotlač obrazu vzorky vrátane informácií, ktoré nie sú viditeľné voľným okom. Po modernizácii zariadenia na neutrónové zobrazovanie a zdokonalení svojich techník za posledný rok výskumníci dokončili záverečnú analýzu panelu a pozorovali skrytý text. Objav prichádza tri roky po tom, čo experti dúfali, že novozískaný 16 mm film zobrazujúci hliníkovú záplatu deň pred zmiznutím Earhartovej pomôže ich vyšetrovaniu osudného letu v roku 1937.