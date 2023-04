V Nemecku pristálo ruské lietadlo so špeciálnym diplomatickým povolením

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

BERLÍN - V Berlíne v sobotu pristálo ruské lietadlo so špeciálnym diplomatickým povolením. Pre agentúru DPA to povedal hovorca nemeckých vzdušných síl, informuje TASR. Lietadlo odletelo do Berlína z Moskvy. Hovorca neuviedol žiadne podrobnosti o pasažieroch či náklade predmetného lietadla.