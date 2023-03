Hrôzostrašné VIDEO: Dym a panika na palube obľúbenej nízkonákladovky, cestujúci opísali chvíle hrôzy

archívne video

Na letisku v Bukurešti a na palube lietadla Ryanair sa objavil dym neznámeho pôvodu, ktorý vydesil všetkých cestujúcich, informoval britský Independent. Na videu počuť plač a krik cestujúcich. Z dostupných informácií vyplynulo, že stroj sa musel aj s cestujúcimi vrátiť na letisko, ale kapitán nevedel podať informácie, čo bolo dôvodom tejto hrôzostrašnej udalosti. Pozornosť ľudí upútal aj fakt, že pasažierom nevypadli kyslíkové masky. Jeden z cestujúcich dokonca zápasil s priehradkou nad hlavou a snažil sa ku kyslíkovej maske dostať silou.

Prečítajte si tiež Ďalšie uzemnené lietadlá: Stroje za stovky miliónov nedokážu vzlietnuť! Ešte pred rokom zachraňovali životy

Let do Londýna na letisko Stansted bol odrieknutý, a podľa spoločnosti Ryanair mohlo ísť o rozmrazovaciu kvapalinu, ktorá vstúpila do klimatizačného systému. 169 pasažierov a štyria členovia posádky potom nastúpili do náhradného lietadla, ktoré odštartovalo neskôr. Dym na palube lietadla je stále predmetom vyšetrovania.