Boeing 777, ktorý záhadne zmizol počas letu v roku 2014, sa podarilo nájsť amatérovi na Google Maps! Odborníci v pozore

Podľa Brita Iana Wilsona skončilo stratené lietadlo MH370 v džungli v Kambodži (Zdroj: Google Maps)

KUALA LUMPUR – Let spoločnosti Malaysia Arlines letel 7. marca 2014 z Kuala Lumpur. Na palube bolo 239 ľudí, no lietadlo do cieľovej destinácie v Pekingu nikdy nedoletelo. Záhada, ktorú sa pokúšali rozlúsknuť mnohí, vrátane oficiálneho vyšetrovania a odborníkov doteraz nevie, čo sa s lietadlom presne stalo. Amatér teraz poukázal na vrak lietadla uprostred džungle, ktorý by mohol poskytnúť bližšie informácie.