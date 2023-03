Blamáž v USA: Infektológ Fauci mal upraviť dokument o pôvode KORONAVÍRUSU, vyšetrovanie naviedol na falošnú stopu

archívne video

Bývalý hlavný lekársky poradca prezidenta USA a riaditeľ Národného centra pre alergie a infekčné choroby (NIAND) Anthony Fauci si mal vo februári 2020 objednať dokument, ktorý popieral akúkoľvek možnosť, že koronavírus SARS-CoV-2 pochádza z laboratória. Ako informuje Daily Mail, o týždeň neskôr to prehlásil na tlačovej konferencii v Bielom dome po boku vtedajšieho amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Mnohé médiá začali toto tvrdenie odmietať. Republikáni zo Snemovne reprezentantov však odhalili, že bývalý riaditeľ NIAND mal konečné poverenie na celom vedeckom dokumente "Blízky pôvod SARS-CoV-2", čím mu bolo umožnené, aby jeho znenie upravil. Úprava dokumentu mala vzniknúť po telefonáte Fauciho a šéfa národného zdravotníctva (NIH) Francisa Collinsa, aby prediskutovali možnú teóriu, že koronavírus unikol z laboratória vo Wu-chane na genetické testovanie po úmyselnom manipulovaní.

Na naliehanie Fauciho

Doktor Kristian Andersen priznal, že na naliehanie Fauciho napísal vedecký článok o vyvrátení teórie úniku z laboratória. Dňa 12. februára 2020 poslal mailom recenzovaný dokument do Nature Medicine s popisom, že "v tejto súvislosti sa už objavilo mnoho špekulácii na vyvolanie strachu a šírenia konšpirácii". Dokument bol schválený Jeremym Farrarom, Tonym Faucim a Franciscom Collinsom.

Andersen spočiatku tvrdil, že Fauci jeho prácu neovplyvnil, no podľa zistení republikánov z dokumentov o e-mailovej komunikácii jasne vyplýva, že to tak skutočne bolo. V lekárovom e-maili z 8. februára 2020 sa uvádza, že jeho práca za posledných pár týždňov bola zameraná na vyvrátenie akejkoľvek spojitosti medzi koronavírusom a laboratóriom.

Jedno slovo zmenilo celý význam

Farrar, ako vtedajší šéf britskej neziskovej organizácie Wellcome Trust, väzby na farmaceutický priemysel a hlavný vedec Svetovej zdravotníckej organizácie, sa pokúsil presadiť úpravu, ktorá nahradila vo vyhlásení o možnosti pôvodu laboratórneho úniku slovo "improbable" slovom "unlikely" . Slovenský preklad v oboch prípadoch je "nepravdepodobný", avšak líšia sa vo význame vety. "Impropable" znamená, že je to skôr nepravda, zatiaľ čo "unlikely" je väčšia pravdepodobnosť, že sa to stalo. Slovo bolo zmenené v nasledujúcej vete: "Je nepravdepodobné, že SARS-CoV-2 sa objavil vo vzduchu z dôvodu manipulácie v laboratóriu." Nový výklad sa k tejto teórii už prikláňal.

Republikáni preskúmali stovky štúdií o pôvode koronavírusu a za posledných 15 mesiacov viedli rozhovory s desiatkami odborníkov. "Na základe analýzy verejne dostupných informácií sa zdá rozumné dospieť k záveru, že pandémia COVID-19 bola výsledkom incidentu súvisiaceho s výskumom. Takmer tri roky po vypuknutí pandémie chýbajú materiály, ktoré by dokazovali, že vznik koronavírusu typu SARS-CoV-2 a následná celosvetová pandémia boli spôsobené prirodzeným presahom zoonóz (infekcie, ktoré sa prenášajú medzi zvieratami a ľuďmi)," uvádzalo sa v správe republikánov.

Ďalší šok

Problémom má byť aj Čína, ktorá bráni transparentnosti a spolupráci pri spoločnom vyšetrovaní. Nedávno správa amerického Úradu generálneho inšpektora zistila, že NIH dôkladne nepreverila, či testy vo Wu-chane zahŕňali nebezpečné patogény s potenciálom vypuknutia pandémie. Zistilo sa, že NIH a EcoHealth nedokázali identifikovať potenciálne problémové oblasti a prijať nápravné opatrenia. Priame dôkazy o prirodzenom alebo umelom pôvode koronavírusu sa ešte neobjavili.