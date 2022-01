KORONAVÍRUS Experti odhalili prognózy do budúcnosti: Toto má nasledovať, keď prehrmí to najhoršie

NEW YORK - Pandémia sa raz určite skončí, i keď variant omikron to v súčasnosti celé komplikuje. Nové prípady dosahujú v mnohých štátoch rekordné hodnoty, no v boji proti koronavírusu už svet nezačína od nuly. Zmena však nenastane zo dňa na deň. Experti prezradili, čo môžeme v súvislosti s pandémiou čakať v nasledujúcich mesiacoch.

Vakcína je momentálne jediná cesta, ako zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19. Omikron je síce veľmi infekčný, ale nie až tak smrteľný ako predchádzajúce mutácie. "Nový variant predstavuje varovanie v súvislosti s tým, čo môže nasledovať, ak to nebudeme brať s plnou vážnosťou," vyjadril sa Dr. Albert Ko, špecialista na infekčné choroby z Yale School of Public Health. "Koronavírus tu už bude s nami navždy. Nikdy ho nebudeme môcť úplne odstrániť, takže sa podľa toho musíme zariadiť aj do budúcna," dodal.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlási jedného dňa oficiálne víťazstvo nad pandémiou. Bude to ale záležať od jednotlivých krajín, ako sa im podarí znížiť počty infikovaných. Koniec pandémie nebude znamenať to, že na svete už nebudú pribúdať pozitívne prípady ochorenia COVID-19. Niektoré časti sveta budú naďalej bojovať proti koronavírusu, pričom platiť to bude najmä pre rozvojové krajiny, kde nie je dostatok vakcín a absentuje tam kvalitná zdravotná starostlivosť. Iné štáty sa, naopak, vďaka vakcinácii budú postupom času stávať čoraz viac odolnejšími.

Dosiahnutie endemického stavu

Stephen Kissler z Harvard TH Chan School of Public Health upresnil, že "pôjde o snahu dosiahnutia tzv. endemického obdobia, teda prijateľného a ustáleného stavu." Je to v podstate výskyt choroby v určitej oblasti, kde sa udržuje medzi populáciou. Infekcia sa stáva endemickou, ak ju v priemere každý infikovaný jedinec prenesie na jednu ďalšiu osobu, čiže ak je reprodukčné číslo (R)=1. Počas epidémie, keď dochádza k šíreniu nákazy, predstavuje R vyššiu hodnotu ako 1. "Kríza spôsobená variantom omikron ukazuje, že tam ešte nie sme, ale myslím si, že raz sa nám podarí dosiahnuť stav, kedy bude koronavírus endemický podobne ako chrípka," dodal Kissler.

Koľko infikovaných a úmrtí na COVID-19 ešte pribudne, je do istej miery spoločenská, nie vedecká otázka. "Do krízy v roku 2019 sa už nedostaneme. Musíme ľudí donútiť k tomu, aby premýšľali o možnom riziku," povedal Amesh Adalja z John Hopkins Center for Health Security. Anthony Fauci, popredný americký odborník na infekčné choroby, plánuje získať kontrolu nad vírusom spôsobom, ktorý nenaruší spoločnosť ani ekonomiku. Krajina už vysiela signály, že smeruje k tomu, čo sa stane "novým normálom". Biely dom tvrdí, že existuje dostatok nástrojov (vakcíny, nové liečebné postupy) aj na zvládnutie omikronu.

India je typickým príkladom toho, ako sa dá dosiahnuť stabilná úroveň v boji s koronavírusom. Až donedávna sa počet nových prípadov pohyboval na hranici 10-tisíc denne. Omikron však situáciu zhoršil, vláda sa preto rozhodla od januára zaviesť kampaň ďalšieho kola vakcinácie obyvateľstva. "Endemické choroby ako osýpky alebo chrípka pravidelne spôsobujú prepuknutie epidémie. Koronavírus bude na tom po prechode omikronu rovnako," domnieva sa T. Jacob John, bývalý šéf oddelenia virológie na Christian Medical College v južnej časti Indie.

Imunitný systém sa zdokonaľuje

Mnohí odborníci sa zhodujú v tom, že budúcnosť bude vyzerať nasledovne: po pandémii bude vírus spôsobovať typické prechladnutie alebo vážnejšie ochorenie. Všetko bude závisieť od očkovania, aktuálneho zdravotného stavu a prekonania predchádzajúcich infekcií danej osoby. Vzniknú ešte ďalšie mutácie, ale náš imunitný systém sa bude neustále zdokonalovať a postupom času už rozpozná, o aké ochorenie ide. Imunologička Ali Ellebedyová z Washingtonovej univerzity v St. Louis vidí nádej v úžasnej schopnosti tela zapamätať si vírusy a baktérie, ktorým už bolo v minulosti vystavené, a teda zvoliť adekvátnu formu obrany. "Bez ohľadu na ďalší variant dôjde k poklesu závažných priebehov covidu, hospitalizácií aj úmrtí, pretože imunita celosvetovej populácie sa vďaka prekonaným a očkovaným zlepšila," dodala.