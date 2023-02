Nehanebnosť zo strany ISIS: Des a hrôza! Chlapci sú v zadržiavacích táboroch donútení k TAKÝMTO praktikám

WASHINGTON – Takmer celý svet si je vedomý toho, aké zverstvá sa páchajú v kruhoch ISIS (Islamský štát). Na povrch však vyplávali informácie, ktoré túto tóriu ešte viac umocňujú. Chlapci vo veku do 15 rokov sú odtrhnutí z normálneho života a navyše ich nútia k praktikám, za ktoré by v iných častiach sveta padali tvrdé rozsudky.

Dvaja chlapci Ahmet (13) a Hamid (14) otvorene povedali, že sa stali obeťami zvráteného sprisahania. Skupina zhruba desiatich chlapcov v ich veku, ktorú držali v tábore, bola donútená k pokusu o oplodnenie mnohých žien. Podľa ich vyjadrení, ako píše Daily Beast, všetko riadili ženy spriahnuté s Islamským štátom (ISIS).

"Sme nútení mať sex so ženami, ktoré sú spriahnuté s ISIS. Máme sa snažiť ich oplodniť," povedali Ahmet a Hamid podľa predstaviteľov sýrskych obranných síl jednému z vojakov v Camp al Hol na severovýchode Sýrie. Tábor je jedným zo záchytných centier, v ktorých sa nachádza približne osem tisíc žien a detí napojených na ISIS, ktoré sa vzdali alebo boli zajaté v dôsledku územnej porážky Islamského štátu v roku 2019.

Zatiaľ čo niektoré z týchto žien už nechcú mať nič spoločné s ISIS, iné pokračujú vo svojej oddanosti islamského diktátu. Odmietajú dobrovoľnú repatriáciu, pričom ich krajiny pôvodu im to umožnili pre ich deti. Ubytovať chlapcov, ktorí dosiahnu pubertu, môže byť v táboroch náročné a preto bola väčšina prevezená do detenčných zariadení. Podľa novej politiky budú teraz chlapci prevezení do rehabilitačných centier. Tam sa to ale nekončí. Ich matky napojené na ISIS sa snažia odtiaľ svojich synov prepašovať do teroristických skupín.

Veria v obnovu

Jeden z chlapcov musel mať sex s ôsmimi ženami v priebehu niekoľkých dní. Ženy v Camp al Hol napojené na ISIS povedali zadržaným tínedžerkám, že chcú aby otehotneli. Zvýšila by sa tak populácia. Okrem toho verili, že nakoniec opäť dôjde k obnove ich teroristického štátu. Nikto nevie dokázať ku koľkým tehotenstvám v tábore došlo. Niektoré mohli byť výsledkom nezákonných aktov s dozorcami, a to aj napriek zavedeným bezpečnostným opatreniam. Niektoré zo žien z ISIS v Camp al Hol túto prax skrývajú tým, že rodia bez pomoci oficiálnych lekárov s potrebným vybavením, pričom im pomáhajú väzni, ktorí sú tiež lekármi a zdravotnými sestrami.

Skolabovanie

Rovnaký problém sa mal vyskytnúť aj v tábore al Roj. Jeden chlapec, ktorý bol vystavený takémuto vykorisťovaniu, skončil v nemocnici. Mal skolabovať po tom, ako mu podali látku podobnú viagre. Niektoré matky v tábore prosili vedenie, aby ich synov vzali do rehabilitačných centier, čo najďalej od týchto zverstiev.

Oddýchnuť si môžu v herni so štyrmi stolmi na stolný futbal a ponúkajú vzdelávacie lekcie. Absolvujú tiež poradenstvo zamerané na to, aby ich naučili, ako sa vyrovnať so svojou traumatickou minulosťou a emocionálnym vypätím prosociálnym spôsobom – a zároveň ich presmerovať do budúcnosti, ktorá už nezahŕňa virulentnú ideológiu ISIS, aktivity zamerané na prípadnú repatriáciu a reintegráciu do spoločnosti. V tábore sa uvádza, že ženám bolo vopred povedané, prečo a kam budú ich synovia odvedení, a boli požiadané, aby ich dobrovoľne vydali. Vyhoveli len štyri matky. Zvyšok detí bol odobratý násilím, hoci všetky matky sa mohli rozlúčiť, keď mohli využiť telefonát s deťmi pod dohľadom vojakov.