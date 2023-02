V zemetrasením postihnutej oblasti boli boje medzi vládou a povstalcami

Severozápad Sýrie, jeden zo zemetrasením najhoršie postihnutých oblastí, ovládajú sýrski povstalci bojujúci proti vláde prezidenta Bašára Asada v Damasku. Vládne jednotky podľa SOHR ostreľovali predmestia vzbúrencami ovládaného mesta Atárib. Súčasne prebiehala ťažká paľba na neďalekej frontovej línii. Zemetrasenie si v spomínanom meste vyžiadalo najmenej 235 obetí. Na severozápade Sýrie v dôsledku katastrofy zahynulo podľa OSN viac než 4400 ľudí.

Vládne a povstalecké sily sa okrem iného dostali do potýčok aj v inej časti severozápadu Sýrie pri vládou ovládanom meste Sarákib, zatiaľ čo vládne sily ostreľovali predmestia dvoch dedín v provincii Hamá, informovalo SOHR. Agentúra Reuters pripomína, že informácie sa nedali bezprostredne overiť. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uviedla, že má obavy najmä o ľudí na severozápade Sýrie, keďže dodávky humanitárnej pomoci takmer vždy smerujú do iných častí rozľahlej zóny prírodnej katastrofy. Od pomoci boli v danej oblasti navyše aj pred zemetrasením závislé najmenej štyri milióny obyvateľov.