Počet obetí zemetrasení v Turecku a Sýrii presiahol 41.000: OSN vyzýva na poskytnutie miliardy dolárov na pomoc

Prvé zemetrasenie s magnitúdou 7,8 nastalo v pondelok 6. februára skoro ráno. Niekoľko hodín neskôr nasledovali druhé silné otrasy zeme s magnitúdou 7,5. Nádeje na nájdenie ďalších živých ľudí pod troskami sú čoraz menšie. Tureckí záchranári vo štvrtok vytiahli spod trosiek 17-ročné dievča a 20-ročnú ženu. Turecko v niektorých regiónoch pozastavilo záchranné operácie a to isté urobila aj vláda vo vojnou zmietanej Sýrii v oblastiach, ktoré ovláda.

OSN vyzýva na poskytnutie pomoci

Generálny tajomník OSN António Guterres vo štvrtok oznámil, že svetová organizácia vyzýva na poskytnutie miliardy dolárov na pomoc postihnutým obyvateľom Turecka. Podobná výzva pre Sýriu zaznela v utorok večer. Informovala agentúra AFP. Guterres vo vyhlásení uviedol, že OSN finančné prostriedky potrebuje na to, aby mohla doručiť humanitárnu pomoc 5,2 milióna ľudí. Tieto peniaze by "umožnili v priebehu troch mesiacov humanitárnym organizáciám rýchlo rozšíriť životne dôležitú pomoc", a to aj v oblasti potravinovej bezpečnosti, ochrany, vzdelávania či prístupu k vode. Prvé zemetrasenie s magnitúdou 7,8 nastalo v pondelok 6. februára skoro ráno. Niekoľko hodín neskôr nasledovali druhé silné otrasy zeme s magnitúdou 7,5.

Miestne úrady a zdroje zo zdravotníctva vo štvrtok večer uviedli, že v Turecku doposiaľ evidujú 38.044 obetí a v Sýrii 3688. Celkový počet obetí tak vzrástol na 41.732. Podľa Ankary katastrofa v Turecku priamo zasiahla viac ako deväť miliónov ľudí. Mnohí z nich sú sýrski utečenci. Podľa údajov OSN Turecko udelilo ochranný status 1,74 miliónu Sýrčanov žijúcich v 11 provinciách zasiahnutých zemetrasením. OSN dodáva do postihnutých oblastí teplé jedlá, potraviny, stany, teplé zimné oblečenie, prikrývky, matrace či zdravotnícky materiál, uviedol Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA). Na pomoc postihnutým obyvateľom Sýrie žiada OSN poskytnúť 397 miliónov dolárov.