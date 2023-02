Záhada imunity pred covidom vyriešená: Vedci objavili dôležitý proteín, pôsobí ako suchý zips

CANBERRA - Prečo niektorí ľudia vážne neochorejú na Covid-19? Od vypuknutia pandémie to skúmalo množstvo vedcov. Austrálski vedci teraz našli možnú odpoveď pre imunitu – v proteíne LRRC15.

Sú považovaní za raritu: Ľudia, ktorí sa predtým (vážne) nenakazili koronavírusom. Od začiatku pandémie sa vedci z celého sveta snažia nájsť možné príčiny tejto imunity. Nová štúdia austrálskych vedcov by teraz mohla byť veľkým míľnikom. Výsledky boli zverejnené v časopise PLOS Biology.

Vedci pod vedením profesora Grega Neelyho našli v pľúcach proteín, ktorý sa prilepí na Sars-CoV-2 ako druh suchého zipsu a zodpovedajúcim spôsobom ho inhibuje - proteín LRRC15. Podľa výskumníkov je možné, že vysoká koncentrácia LRRC15 obmedzuje mobilitu Sars-CoV-2 do takej miery, že ľudia sa vírusom nenakazia. Ďalšie skúmania sú ale stále potrebné. Ak sa to však potvrdí, záhada imunity proti covidu-19 by mohla byť aspoň čiastočne vyriešená.

LRRC15 bráni šíreniu vírusu

Pre štúdiu tím použil ľudské bunky v tkanivovej kultúre, aby v celom ľudskom genóme hľadal proteíny, na ktoré sa môže viazať vírus Sars-CoV-2. Narazili na proteín LRRC15, ktorý bráni jeho šíreniu. Zdá sa teda, že LRRC15 je súčasťou imunitnej bariéry, ktorá pomáha chrániť pred závažnou infekciou covid-19 a zároveň aktivuje antivírusovú odpoveď tela, uviedli vedci.

"Vyšetrili sme pľúca pacientov, ktorí zomreli na covid alebo iné choroby, a zistili sme, že pacienti s ťažkým covidom mali v pľúcach tony tohto LRRC15," povedal Neely pre Guardian. Výskumníci sa však domnievajú, že nebolo vyrobené dostatočné množstvo LRRC15 alebo bolo vyrobené príliš neskoro. "Predpokladáme, že tento proteín je bežnejší u tých, ktorí prežili, ako u tých, ktorí zomreli na Covid."

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Predchádzajúce štúdie krvi túto teóriu podporujú

Predchádzajúca štúdia z Londýna, ktorá skúmala vzorky krvi na LRRC15, zistila, že bielkoviny v krvi pacientov s ťažkým priebehom covidu boli nižšie ako u pacientov s miernym ochorením. Takže to podporuje túto teóriu.

"Skutočnosť, že existuje tento prirodzený imunitný receptor, o ktorom sme nevedeli, že existuje, ktorý lemuje naše pľúca a blokuje a kontroluje vírus - to je neuveriteľne zaujímavé," je optimistický profesor Neely. LRRC15 pôsobí „trochu ako molekulárny suchý zips, prilepí sa na vrchnú časť vírusu a potom ho odtiahne od cieľových typov buniek,“ vysvetlil Dr. Lipin Loo, ktorý sa tiež podieľal na výskume.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Nádej na lieky

Podľa Neelyho možno novoobjavený receptor použiť na vývoj liekov, ktoré blokujú koronavírusovú infekciu alebo dokonca potláčajú pľúcnu fibrózu. Sú však potrebné ďalšie výskumy. Napríklad pľúca zotavených pacientov z covidu ešte neboli vyšetrené. Problém je v tom, že biopsiu pľúc nie je ľahké vykonať na živých ľuďoch.