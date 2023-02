EÚ nesmie podceniť schopnosti ruskej armády ani po roku vojny, tvrdí Stančík

BRUSEL - Mimoriadny summit EÚ, ktorý sa uskutoční 9. a 10. februára, sa bude venovať aj situácii na Ukrajine a spôsobom, ako môže Únia naďalej pomáhať Kyjevu na jeho európskej integračnej ceste a pri povojnovej obnove. Uviedol to štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Andrej Stančík po skončení zasadnutia Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Bruseli.

Stančík pripomenul, že EÚ z pohľadu diania na Ukrajine vníma rok 2023 ako "rozhodujúci". Už aj preto, že historicky ak ruská armáda v prvý rok nejakej vojny bola slabšia alebo robila chyby, dokázala sa z týchto chýb poučiť.

Medzi krajinami EÚ vládne jednota

"To posledné, čo dnes potrebujeme, je podceniť schopnosti ruskej armády. Aj preto musíme neustále prejavovať jednotu medzi nami a podporu Ukrajine, ktorá má právo brániť sa," opísal situáciu Stančík. Podľa jeho slov pondelňajšie zasadnutie Rady ministrov potvrdilo, že existuje európska jednota v tomto smere, čo by sa koncom týždňa malo odzrkadliť aj na summite šéfov vlád a štátov EÚ. Stančík zdôraznil, že medzi krajinami EÚ vládne jednota, aj čo sa týka dodávok zbraní pre Ukrajinu.

VIDEO Andrej Stančík pred summitom EÚ o podpore pre Ukrajinu

Pri integračných ambíciách Kyjeva členské krajiny trvajú na tom, že Ukrajina musí splniť požadované podmienky. "Keď sa splnia podmienky Európskej komisie, tak by sa mal začať prístupový proces s Ukrajinou," uviedol Stančík.

Vítaný je aj mierový plán Zelenského

Krajiny EÚ podľa neho vítajú aj mierový plán ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, hoci niektoré detaily tohto plánu treba ešte doladiť. "Ukazuje to však, že Ukrajina je ochotná rokovať o mieri. Je to Rusko, ktoré vojnu začalo, a je to iba Rusko, ktoré môže vojnu ukončiť. Pretože ak Ukrajina prestane bojovať, Ukrajina zmizne. Ak Rusko prestane bojovať, vojna sa skončí," uviedol Stančík v závere rozhovoru.