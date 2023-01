Ak chce Švédsko podporu Turecka pre vstup do NATO, musí podľa Szijjártóa konať inak

Galéria fotiek (1) Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó

BUDAPEŠŤ - Maďarská vláda podporuje vstup Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie. Ak však Švédsko chce, aby ho v tom podporilo aj Turecko, malo by sa správať inak. V súvislosti s nedávnym pálením Koránu v Štokholme to v utorok v Budapešti vyhlásil šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó po schôdzke s tureckým ministrom zahraničných vecí Mevlütom Čavušogluom. Informuje o tom agentúra MTI.