USA trápi zimné počasie: Letecké spoločnosti v Texase aj inde zrušili desiatky letov

Podľa sledovacej služby FlightAware bolo do skorého popoludnia zrušených približne 30 percent všetkých letov na letisku Dallas Love Field, ktoré je domovom spoločnosti Southwest Airlines. Na neďalekom medzinárodnom letisku Dallas Fort Worth, ktorému dominuje spoločnosť American Airlines, bolo zrušených takmer 15 percent letov.

Ďalšie desiatky letov boli zrušené aj v mestách Denver (štát Colorado) a Austin

V celých Spojených štátoch bolo zrušených takmer 800 letov a viac ako 2000 ďalších malo meškanie. Spoločnosť Southwest Airlines zrušila viac ako 330 letov, čo predstavuje približne osem percent jej celého letového poriadku, zatiaľ čo spoločnosť American Airlines zrušila takmer 180 letov, čo predstavuje päť percent jej letového poriadku.

Národná meteorologická služba (NWS) vydala v pondelok popoludní varovanie pred zimnou búrkou pre časti severného Texasu. Očakáva sa, že teploty sa budú pohybovať zhruba na úrovni -1,1 stupňa Celzia až do štvrtka. Okrem Texasu by sa podľa predpovedí meteorológov mohol tento týždeň nahromadiť ľad i v susednej Oklahome a Arkansase a rozšíriť sa na východ do regiónov Deep South a Midwest.