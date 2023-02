Rozlúčte sa s pekným počasím: Zima hlási návrat! Už čoskoro udrú dažde, sneženie aj mrazy

ficiálne máme stále zimu, hoci počasie vonku na to ani zďaleka nevyzerá. V utorok sa teploty vyšplhali na 15 °C, čo rozhodne nie je pre február typické. Ako upozornil portál imeteo.sk, v porovnaní s dlhodobým priemerom boli včerajšie teploty až o 10 °C vyššie ako je normál.

Jarné počasie vládne na Slovensku ešte aj dnes a dobrou správou pre milovníkov teplejšieho počasia je, že teplota nad 10 °C vydrží až do piatka. Potom sa však pripravte na zlom. Zo severozápadu k nám totiž začne postupovať studený front, ktorý na väčšinu územie prinesie dážď. Postupne, ako sa začne ochladzovať, bude hranica sneženia klesať do nižších nadmorských výšok.

„Studený front, ktorý príde v piatok bude oddeľovať teplotne dve veľmi výrazné vzduchové hmoty. Do našej oblasti aktuálne prúdi veľmi teplý vzduch od juhu, no za studeným frontom sa začne natláčať chladná vzduchová hmota od severu, v dôsledku ktorej sa očakáva ochladenie aj o 10 °C. Takýto výrazný kontrast v kombinácii s dynamikou na studenom fronte môže priniesť aj búrky,“ uviedol portál. Všetko to bude podľa nich závisieť od konečného načasovania a príchodu studeného frontu.

V noci z piatka na sobotu sa pripravte tiež na výrazné ochladenie. Hranica sneženia začne od severu klesať na 500 metrov, na severe sa sneženie môže objaviť aj v nižších polohách. Teploty sa v sobotu budú pohybovať v rozmedzí od 0 do +6 °C, na severe sa môže vyskytnúť tiež celodenný mráz. V nedeľu bude ešte chladnejšie. V noci zo soboty udrú mrazy na celom území Slovenska a počas dňa sa budú teploty následne pohybovať od -3 až +4 °C.