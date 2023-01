Embargo na dovoz produktov z Ruska sa blíži: Európa výrazne zvýšila nákupy nafty

archívne video

Európa dúfa, že predpokladané výpadky v dodávkach ruskej nafty bude kompenzovať dodávkami nafty z Číny. Časť tejto nafty však bude vyrobená z ruskej ropy. S odvolaním sa na vyjadrenie analytikov o tom dnes informovala agentúra Reuters.

Európski odberatelia sa pred začiatkom platnosti embarga snažia doviezť čo najviac

Podľa analytika Marka Williamsa z poradenskej spoločnosti Wood Mackenzie by vývoz nafty z Číny mohol v tohtoročnom prvom polroku predstavovať 400.000 až 600.000 barelov denne. "Bez čínskeho vývozu je nepravdepodobné, že by Európa dokázala nahradiť stratu pol milióna barelov ruskej nafty denne v dôsledku embarga," uviedli analytici spoločnosti Energy Aspects.

Podľa analytickej spoločnosti Vortex sa dovoz nafty z Ruska do Európy tento mesiac zatiaľ pohybuje okolo 770.000 barelov denne, čo je najviac od vlaňajšieho marca. "Európski odberatelia sa pred začiatkom platnosti embarga snažia doviezť čo najviac," uviedol analytik trhu s ropou Rohit Rathod z firmy Vortexa. Podľa údajov holandskej poradenskej spoločnosti Insights Global sa zásoby nafty v Európe v týždni do 12. januára vyšplhali na najvyššiu úroveň od októbra 2021.

Rusko bolo dlhé roky hlavným dodávateľom nafty do Európy

Produkcia európskych rafinérií nie je dostatočná na pokrytie dopytu zo strany veľkého množstva naftových automobilov prevádzkovaných v Európe. Vlani sa Rusko podľa údajov spoločnosti Refinitiv podieľalo na dovoze nafty do Európy takmer polovicou, hoci sa európske krajiny aj podniky snažili obmedzovať obchodné vzťahy s Ruskom v reakcii na jeho útok na Ukrajinu, uviedol Reuters.

Spoločnosť Wood Mackenzie predpokladá, že priemerný rozdiel medzi cenou nafty a ropy v tohtoročnom prvom polroku dosiahne 38 dolárov za barel. Bol by tak viac ako dvojnásobný v porovnaní s priemerom z predchádzajúcich piatich rokov. "Ceny nafty sa budú držať na vysokých úrovniach kvôli zložitej logistike a prepravným nákladom," uviedol analytik Rob Turner zo spoločnosti PwC UK.

Dopyt po tankeroch sa v tomto roku zvýši o viac ako sedem percent

V posledných mesiacoch boli niektoré z najväčších svetových tankerov s kapacitou dva milióny barelov najaté na prepravu nafty do Európy z Ázie a Blízkeho východu. Zatiaľ čo dodávky z Ruska do severozápadnej Európy zvyčajne trvajú týždeň, pri dodávkach z Ázie a Blízkeho východu je to až osem týždňov. To znamená výrazne vyššie náklady na dopravu.

Analytik Matt Wright zo spoločnosti Kpler predpokladá, že dopyt po tankeroch na prepravu ropných produktov sa v tomto roku v dôsledku dlhších trás zvýši o viac ako sedem percent v porovnaní s vlaňajším tretím štvrťrokom.