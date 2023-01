Dokedy sa budeme tešiť z relatívne nízkych cien pohonných hmôt: Odpoveď analytika! Na TOTO sa pripravte

Potešujúce pre vodičov je, že ceny by mohli ostať v najbližších týždňoch stabilné s miernym posunom nahor. "Faktor spomaľovania sa globálneho ekonomického rast, u ktorému dodáva forsáž aj vlna koronavírusu v Číne, by mohol zatieniť všetko ostatné, vrátane sankcií na dovoz ruskej ropy a spracovaných produktov,“ uviedol analytik J&T BANKY Stanislav Pánis.

Očakáva sa, že ceny nafty zostanú aj naďalej vyššie ako ceny benzínu. „Nafty je v Európe jednoducho nedostatok a zákaz dovozu ruských produktov tento stav ešte skomplikuje,“ vysvetlil.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

V súčasnosti vodiči na Slovensku tankujú za ceny, ktoré sú omnoho nižšie ako boli ešte pred pár mesiacmi. Najmä letné návštevy čerpacích staníc dali peňaženkám poriadne zabrať. „Hlavným dôvodom je zhoršovanie sa výhľadu rastu svetovej ekonomiky pri zvýšenom riziku príchodu recesie na oba brehy Atlantického oceána, čo je ešte zveličené slabosťou čínskej ekonomiky pri novej vlne koronavírusu, ako výsledku premorovania populácie po zrušení politiky nulovej tolerancie koronavírusu Pekingom. Okrem toho Európa sa pred vstupom protiruských ropných sankcií do platnosti vo veľkom predzásobila, čo takisto prispelo k ostatnému poklesu cien,“ ozrejmil analytik.

Z nižších cien by sme sa mohli ešte nejaký čas tešiť, treba sa však pripraviť aj na to, že pôjdu opäť nahor. „Stále očakávam, že súčasná úroveň cien palív by mala tvoriť spodnú hranicu pásma, kde by sa mali v tomto roku pohybovať. Nejaký čas, najmä v úvode rok,a by sa mohli ešte udržať. No odraz rastu svetovej ekonomiky najmä vďaka Číne, rast dopytu po leteckej preprave a aj stabilizačné kroky OPECu+ by mohli ceny ropy a následne aj palív posunúť nahor,“ predpokladá.