Pacientka v Českej republike zomrela pri plastike pŕs: Klinika operáciu nezvládla, obvinili anestéziologičku!

Pacientka mala podstúpiť modeláciu a zväčšenie poprsia pomocou silikónových implantátov a všetky jej predoperačné vyšetrenia skončili s dobrým výsledkom, išlo o zdravú osobu bez predpokladu akýchkoľvek komplikácií. Podľa blízkeho zdroja pri operácii došlo pravdepodobne k zle nastavenej zmesi kyslíka a vzduchu v dýchacom prístroji, čo si zrejme lekárka nevšimla.

Vypnutý mal byť dokonca aj zvukový alarm, ktorý na tento nedostatok má upozorniť, informovali novinky.cz. Tento akútny nedostatok si všimla až na konci operácie, keď už pacientka malá modré končatiny a takmer žiadny pulz. Krátko na to došlo u nej k zástave srdcovej činnosti. Aj napriek adrenalínovým injekciám, defibrilátoru a prevozu pacientky do pražskej nemocnice na Karlovom námestí sa pacientku nepodarilo oživiť, a zomrela. Patológ uzavrel prípad so záverom, že pacientka utrpela ťažký opuch mozgu spôsobený nedostatkom kyslíka.

Vyšetrovatelia uviedli, že lekárka nedodržala predpísaný rámec pravidiel pri operácii. Lekárka pri výsluchu svoje pochybenie uznala a pripustila, že na prístroji a u pacientky musel nastať pokles hladiny kyslíka. „Bohužiaľ ma na to neupozornil žiaden akustický signál, tak som si myslela, že je všetko v poriadku. Je mi ľúto, čo sa stalo a budem potrestaná do konca života“, uviedla. Obvinenej anestéziologičke hrozí až 6 ročné väzenie a súd jej pravdepodobne zakáže vykonávať prácu lekárky.