Víťazka z Jojky darovala zamestnankyni PLASTIKU: Fúúha, v práci bude chodiť NAHÁ!

PRAHA - Tak takýto originálny darček by chcela nejedna žena. Kontroverzná Nela Slováková (32) vie, ako sa odvďačiť svojim zamestnancom. Jednej z nich priam splnila sen. Dala jej spraviť úplne nové...

Známa influencerka a víťazka jojkárskej šou Hotela Paradise Nela Slováková disponuje takmer dokonalou postavou. Okrem cvičenia si k týmto tvarom ale dopomohla aj operáciou poprsia. A tú sa teraz rozhodla dopriať aj svojej zamestnankyni a ako vianočný darček jej dala poukaz na plastiku.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Instagram NS

Šťastné to žieňa, ktoré sa takto pred Vianocami vytešuje z nových pŕs. Na svojom instagramovom profile Nela totiž zverejnila video so spomínanou zamestnankyňou, ktorá ukazuje už svoj naprataný dekolt a otvára obálku. „Na krásne prsíčka,“ napísala na darčekový poukaz Nela.

K príspevku pridala aj pár vrúcnych slov a nemohla si odpustiť ani pochvalu na vlastnú adresu. „Ja som tiež veľmi dobrý šéf. Od doby, čo ku mne Miša nastúpila, boli prsia jej sen,“ povedala česká kráska. A tak sa rozhodla takýmto netradičným a nie najlacnejším gestom potešiť zmienenú Mišu.

„Už nech je leto, Miša hovorila, že bude chodiť v práci nahá. Tak to sa veľmi teším. A taktiež sa teším z toho, ako niekto puká. Minimálne jedna, dve, možno viac,“ dodala Nela, čím narážala na závistlivé komentáre od jej sledovateliek. No čo poviete, milé dámy, chceli by ste mať takúto šéfku aj vy?