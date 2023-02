Chcel mať dokonalé telo, no takmer zomrel: Americký Ken doplatil na svoju posadnutosť dokonalým zadkom

NEW YORK – Mladý dvadsaťštyriročný Tyler Dyvig z New Yorku takmer zaplatil za svoju posadnutosť krásou vlastným životom. Chcel dokonalý zadok, a tak sa rozhodol pre výplň silikónóvými injekciami z čierneho trhu. Následky tohto zákroku si však ponesie do konca života.

Tyler Dyvig (24) podstúpil prvú plastickú operáciu vo svojich pätnástich rokoch a odvtedy si na skalpel už zvykol. Má za sebou zväčšenie poprsia, dal si implantáty bicepsov, nôh a nechal si transplantovať aj vlasy. Pretože si chcel dať upraviť aj zadok, no nemal dostatok vlastného tuku pre implantáciu, rozhodol sa pre silikónové injekcie, informoval New York Post.

Implantovala mu ich zdravotná sestra, ktorá však neordinovala na plastickej klinike, no u seba doma v byte. Aj keď si mal Tyler uvedomiť, že to asi nie je štandardný postup, dôveroval jej. Za vylepšenie svojho pozadia mal zaplatiť 1500 eur za jedno sedenie. „Mal som veľké bolesti, ale bolo mi povedané, že je to normálne a ja som jej dôveroval. Prvý týždeň to bolo ešte dobré, ale ďalší sa pridali zdravotné problémy, ktoré už neboli v poriadku,“ priznal sa Tyler. Začala sa mu točiť hlava, mal bolesti na hrudníku a zrýchlený tep. Pretože nevedel ani dýchať a rozprávať, myslel si, že má mŕtvicu. Sanitka ho ihneď transportovala do nemocnice.

Tylerovi spôsobili injekcie z čierneho trhu autoimunitnú poruchu, syndróm posturálnej ortostatickej tachykardie, ktorá za rôznych okolností spôsobuje zrýchlenie srdca. Odpoveď imunitného systému bola naozaj alarmujúca a aj dnes má ešte vysoký tlak a cíti sa neustále unavený. Lekárom sa vďaka rýchlej reakcii podarilo dostať nebezpečnú látku z jeho tela von. Ak by ale nebezpečný silikón skončil v jeho žilách alebo tepne, pravdepodobne by mu hrozila embólia.

Tyler sa priznal, že sa na túto premenu pozerá už inak a jeho boj so smrťou v ňom údajne vyvolal túžbu učiť ostatných o nebezpečenstvách injekcií na čiernom trhu a prinútil ho stať sa certifikovanou zdravotnou sestrou.