Politológ tvrdí, že české predsedníctvo v Rade EÚ predstihlo očakávania doma aj v Európe

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

PRAHA - Končiace sa polročné predsedníctvo Česka v Rade Európskej únie predstihlo očakávania. Mnoho legislatívnych aktov sa posunulo do záverečnej fázy, významne napredovala klimatická agenda, najviac však rezonovali rokovania o energetickej sebestačnosti, zastropovaní cien plynu a protiruských sankciách. Spravodajkyni TASR to povedal český politológ a vedúci Katedry politológie a anglofónnych štúdií na Metropolitnej univerzite v Prahe Petr Just.