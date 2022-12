MIMORIADNY ONLINE Vladimir Putin sa preriekol: Prvýkrát nazval špeciálnu vojenskú operáciu na Ukrajine VOJNOU

WASHINGTON - Americký Senát vo štvrtok schválil návrh zákona o výdavkoch vo výške 1,7 bilióna dolárov, ktorý zabezpečí financovanie federálnych vládnych inštitúcií do konca septembra budúceho roka a poskytne Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc. TASR správu prevzala z agentúry AP.

12:16 Slovenské mimovládne organizácie (MVO), ktoré zastrešuje platforma rozvojových organizácií Ambrela, doručili na Ukrajinu za desať mesiacov od ruskej invázie už 5000 ton humanitárnej pomoci. Jej hodnota je približne 9,82 milióna eur. Súčasťou boli trvanlivé potraviny, zdravotnícky materiál a lieky, hygienické potreby, riady i teplé prikrývky a tuhé palivo.

12:07 Ruský komunálny poslanec Nikita Juferev žiada generálnu prokuratúru a ministerstvo vnútra, aby začali trestné stíhanie proti prezidentovi Vladimirovi Putinovi, a to pre podozrenie zo šírenia dezinformácií o ruskej armáde.

11:59 Vladimir Putin vo štvrtok použil slovo „vojna“, keď hovoril o konflikte na Ukrajine. Po viac ako 300 dňoch od začiatku invázie sa na verejnosti preriekol a nepoužil pomenovanie "špeciálna vojenská operácia." Informuje o tom spravodajský portál CNN.

11:57 Skupina technikov ukrajinskej armády absolvovala v Litve výcvik zameraný na opravu húfnic, ktoré na obranu proti ruskej invázii dodalo Ukrajine Nemecko. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej už účastníci výcviku odcestovali z Litvy.

11:35 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je späť v Kyjeve po tom, čo v predchádzajúcich dňoch prvýkrát od začiatku ruskej invázie opustil svoju krajinu a navštívil Washington. Zelenskyj to uviedol vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach.

10:35 Plány na zvýšenie početného stavu ruskej armády by podľa britských vojenských expertov mohli predstavovať dosť veľkú úlohu, uviedlo v piatok britské ministerstvo obrany v najnovšom vyhlásení k vojne na Ukrajine. TASR správu prevzala z agentúry DPA.

8:15 Rusko by začiatkom budúceho roka mohlo v reakcii na zavedenie cenového stropu západnými krajinami znížiť ťažbu ropy o päť až sedem percent, teda 500 000 až 700 000 barelov denne. Uviedol to dnes podľa agentúry Reuters ruský vicepremiér Alexander Novak.

8:12 Ukrajinské jednotky vo štvrtok odrazili útok ruských vojakov pri obci Vysoke v Sumskej oblasti na východe Ukrajiny, kde od jari neprebiehali žiadne bojové akcie. Vo svojom každodennom súhrne o tom v piatok ráno, v 303. deň vojny, informoval generálny štáb ukrajinskej armády, uviedla britská stanica BBC.

7:47 Putin sa snaží zbaviť zodpovednosti za vedenie vojny na Ukrajine. Inštitút pre štúdium vojny vo svojej najnovšej správe uviedol, že Putinove vyhlásenia sú súčasťou konsolidovaného úsilia Kremľa ospravedlniť ruskému publiku nákladné vojnové úsilie.

6:42 Rusko musí z Európy dostať signál, že už nebude schopné opakovať taký druh agresie, ako je tomu v prípade Ukrajiny. Nesmie mať vplyv na dianie v Európe, ako má dnes, či už prostredníctvom vysokých cien energií, dezinformačnej vojny alebo vyvolávania umelých migračných vĺn. V rozhovore to ČTK povedal minister zahraničných vecí Ján Lipavský (Piráti). Zásadné je podľa neho vytrvať v pomoci Ukrajine, a to humanitárnej, vojenskej i ekonomickej.

6:03 Ministri financií krajín skupiny vyspelých ekonomík G7 sa dohodli, že v budúcom roku na ekonomickú pomoc Ukrajine brániacej sa ruskej invázii vyčlenia až 32 miliárd dolárov, z toho 18 miliárd eur. miliárd korún) pochádza od Európskej únie. Dnes o tom informovala agentúra Kjódó.

6:00 Rusko od februárového vpádu na Ukrajinu prišlo už o viac ako 100-tisíc vojakov, tri tisícky tankov a asi 6000 ďalších obrnených vozidiel, tvrdí ukrajinský generálny štáb v dnešnom rannom prehľade situácie na bojisku v 302. deň vojny. Ukrajinskí vojaci podľa svojho velenia najnovšie odrazili ruské útoky u 16 obcí v Donbase na východe krajiny.

Americký senát schválil balík na financovanie štátnych inštitúcií i pomoc Ukrajine

Senátori návrh schválili pomerom hlasov 68 k 29. Teraz ho musí schváliť Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu a následne podpísať prezident USA Joe Biden. "Je to jeden z najvýznamnejších balíčkov s vyčlenenou pomocou, aký sme schválili za veľmi dlhý čas," povedal Chuck Schumer, vodca demokratickej väčšiny v Senáte. Podľa jeho slov to pomôže veľkému množstvu ľudí.

Líder republikánov v americkom Senáte Mitch McConnell pochválil desaťpercentné zvýšenie výdavkov na obranu, ktoré americkým ozbrojeným silám poskytne istotu a zachová bezpečnosť krajiny. Zákonodarcovia sa usilovali návrh schváliť ešte pred polnocou z piatka na sobotu. Ak by sa im to nepodarilo, federálne inštitúcie by počas sviatkov zasiahol tzv. čiastočný shutdown - zastavenie financovania.

Schválený balíček tiež poskytuje vojenskú, hospodársku a humanitárnu pomoc pre Ukrajinu vo výške približne 45 miliárd dolárov.