Katastrofické odhalenie o Karpatoch: Toto sa v nich stane každú hodinu! Experti bijú na poplach

BRATISLAVA - Posledné výskumy a analýzy dokazujú, že pri ťažbe dreva v oblasti Karpát sú používané nové technológie na takých miestach, kam by sa za iných okolností nedalo dostať. V priebehu dvoch storočí prišli Karpaty o 7350 km2 lesov. Ide približne o územie dvakrát väčšie ako spoločná rozloha miest Paríž, Berlín, Rím, Budapešť a Varšava spolu.

Pred ochranou prírody sa uprednostňuje ťažba dreva, ktorá zasahuje do lesných ekosystémov, mení krajinu, umocňuje eróziu, presúva potoky a ničí životné prostredie pre vzácne rastliny a živočíchy. Nezodpovedné lesnícke postupy boli zaznamenané v lesoch s rôznymi stupňami ochrany v celom karpatskom regióne vrátane niektorých častí národných parkov.

Galéria fotiek (3) Odlesňovanie pohoria Karpát

Zdroj: Greenpeace Slovensko

Pred ťažbou sú chránené iba tri percentá karpatských lesov. Tento údaj je však v rozpore s cieľom Európskej únie, ktorá sa snaží o ochranu pôdy a vody do roku 2030. Každú hodinu Karpaty prídu o približne štyri hektáre lesného územia. Pri súčasnom tempe by tak prišli o dvadsať percent lesa do roku 2050.

Doposiaľ žiadne z ochranných opatrení nedokázalo zastaviť masívnu ťažbu dreva. Potrebné sú preto prísne opatrenia, vyhlásenie rezervácií a bezzásahových zón. Greenpeace aktuálne vyzýva Európsku komisiu a vnútroštátne orgány, aby vypracovali nadnárodný plán a uprednostňovali ochranu prírody a krehkých ekosystémov pred ťažbou dreva.

Karpaty sú druhým najdlhším európskym pohorím, patria medzi jedinečné ekosystémy na svete a pre Európu majú nenahraditeľný význam. Rozprestierajú sa cez osem krajín Európy a zaberajú plochu väčšiu ako Belgicko. Sú domovom najväčšej európskej populácie medveďa hnedého, rysov, vlkov, divých mačiek a zubrov európskych. Nemenej dôležitú úlohu plnia pri uchovávaní uhlíka, zadržiavaní vody, poskytujú úkryt a ochranu pred povodňami, suchom a inými extrémnymi výkyvmi počasia.