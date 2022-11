Európska únia sa po prepúšťaní v Twitteri obáva nárastu nenávistných prejavov

Didier Reynders preto odcestoval do írskeho Dublinu, aby sa stretol so zástupcami Twitteru a žiadal od nich stanovisko k problému. "Zástupcovia Twitteru opätovne potvrdili záväzok spoločnosti plne dodržiavať európske pravidlá. Komisár Reynders to vzal na vedomie a požiadal Twitter, aby tento záväzok premenil na konkrétne opatrenia," dodal pre Reuters predstaviteľ, ktorý si želal zostať v anonymite. Reynders po stretnutí s predstaviteľmi Twitteru vyjadril presvedčenie, že na identifikovanie nenávistných prejavov na sociálnych sieťach sú potrebné ľudské zdroje.

Galéria fotiek (3) Vlajky EÚ pred budovou EK.

Zdroj: Getty Images

Agentúra AFP v tejto súvislosti napísala, že z nového hodnotenia EÚ vyplýva, že počet hlásení o nenávistných prejavoch, ktoré veľké spoločnosti sociálnych médií preskúmali do 24 hodín, klesol z 90 percent v roku 2020 na 81 percent v roku 2021 a 64 percent v roku 2022. Dané čísla ukázali, že iba strímovacia platforma YouTube zlepšila mieru odstraňovania urážlivého obsahu – ako je definované v kódexe správania EÚ –, zatiaľ čo snaženie sa Twitteru a iných technologických spoločností kleslo. Obavy zo smerovania Twitteru po jeho prevzatí Elonom Muskom sa vo štvrtok zintenzívnili, keď denník Financial Times (FT) informoval, že po odchode vedúcich pracovníkov zodpovedných za dodržiavanie online pravidiel EÚ spoločnosť Twitter zrušila svoju bruselskú kanceláriu. "Je to ďalšia obava, pretože pre nás je veľmi dôležité mať tím vyčlenený pre vzťahy s európskymi inštitúciami," povedal Reynders v reakcii na správu FT.

Galéria fotiek (3) Elon Musk, Tesla

Zdroj: TASR/AP

Uviedol však súčasne, že je "od prírody optimista" a že dostal záväzky, že tím Twitteru v Dubline sa ujme úloh medzičasom zrušenej bruselskej centrály. Podpredsedníčka Európskej komisie Věra Jourová však vo štvrtok zopakovala obavy eurobloku, keď sa Twitteri napísala: "Ak chcete efektívne odhaliť a podniknúť kroky proti dezinformáciám a propagande, vyžaduje si to zdroje." Reynders sa má v piatok v Dubline stretnúť so zástupcami spoločnosti Meta - vlastníka sociálnej siete Facebook -, ktorá tento mesiac uviedla, že v dôsledku prepadu príjmov z reklamy plánuje prepustiť viac ako 11.000 zamestnancov.

Nový európsky systém stanovuje, že spoločnostiam, na ktoré sa vzťahuje DSA, hrozí pokuta až do výšky šiestich percent ich celosvetového obratu, ak porušia pravidlá o nelegálnom obsahu. Ak by sa ich priestupky opakovali, mohli by dostať zákaz činnosti v rámci Európskej únie. Twitter spustil plán hromadného prepúšťania po tom, čo ho minulý mesiac kúpil Elon Musk. Takmer polovica zamestnancov sociálnej siete bola prepustená a viac ako 1000 ďalších zamestnancov dalo výpoveď.