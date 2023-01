Írsko udelilo spoločnosti Meta pokutu 390 miliónov eur za porušenie GDPR

Galéria fotiek (3) Ilustračné foto

Zdroj: TASR/AP Photo/Richard Drew, File

DUBLIN - Írsko udelilo americkej spoločnosti Meta pokutu vo výške 390 miliónov eur za to, že na svojich sociálnych sieťach Facebook a Instagram porušuje nariadenia Európskej únie o osobných údajoch. V noci na štvrtok to oznámila tamojšia Komisia na ochranu údajov (DPC). Informovala o tom agentúra AFP, stanica BBC a denník The Guardian.