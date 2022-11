FOTO Dráma v Prahe: Muž so sekerou vyčíňal v obchodnom dome, po incidente to vyzeralo ako z hororu

PRAHA – V západnej časti Prahy sa včera počas popoludňajších hodín odohrala priam desivá scéna. Do obchodného domu vstúpil zákazník, ktorý pri vchode nevzbudzoval žiadnu veľkú pozornosť. Tento muž sa však nerozhodol nakupovať. Jeho čin museli zastaviť až muži zákona.

V piatok popoludní 18. novembra vkročil do pražskej predajne Ikea v Třeboniciach muž, ktorý niesol v jednej ruke sekeru a v druhej biele vedro na farbu. Podľa Novinky.cz si to namieril priamo k nábytku a polial ho červenou farbou. Následne sa chopil sekery a začal do nábytku rúbať z celej sily.

Muže se sekerou, který demoloval nábytek a pak ho poléval červenou barvou v nákupním domě na Zličíně v Praze, před pár... Posted by Policie České republiky on Friday, November 18, 2022

Pražskí policajti zadržali útočníka na mieste do pár minút. Muž sa podľa svojich slov snažil na seba upozorniť. Incident sa podľa správy Policie České republiky odohral na Zličíne v Prahe. Počas nezmyselného konania sa nemal nikto zraniť.