Ak Poľsko potvrdí útok na svojom území, pôjde podľa Fialu o ďalšiu eskaláciu zo strany Ruska

"Dnešné masívne raketové útoky ruskej armády na Ukrajinu jasne ukazujú, že Rusko chce terorizovať jej obyvateľov a krajinu ďalej ničiť," napísal český premiér. Dodal, že Česko pevne stojí za Poľskom ako svojím spojencom v EÚ a NATO.

Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský vyjadril Poľsku plnú solidaritu. "Dopad ruských rakiet na poľské územie, ktorý stál dva ľudské životy, je dôkazom agresie, kriminálneho násilia a neľudskej brutality putinovského režimu," napísal na Twitteri. Ruské vedenie musí podľa slov Lipavského niesť za násilie zodpovednosť. "Sme pripravení podporiť Poľsko bilaterálne, v NATO aj v EÚ," doplnil Lipavský.

Poľské orgány preverujú rôzne verzie výbuchu v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva v Przewodówe na východe Poľska vrátane toho, že došlo k explózii bojovej rakety. Špecialisti teraz skúmajú záznamy z radarových systémov armády aj pohraničnej stráže.

Ministerka obrany považuje správy o dopade rakiet za preukázané

Česká ministerka obrany Jana Černochová považuje podľa českého Deníka N správy o dopade rakiet na územie Poľska za preukázané. Informovali ju o tom náčelník českého Generálneho štábu Karel Řehka a šéf Vojenského spravodajstva Jan Beroun. "Považujeme za preukázané, že tie rakety na poľské územie dopadli, inak by ma o tom neinformoval náčelník generálneho štábu a riaditeľ vojenského spravodajstva,“ povedala Černochová s tým, že Řehka aj Beroun už o vzniknutej situácii hovorili so zahraničnými partnermi.

Ak by aj išlo o omyl alebo provokáciu, podľa Černochovej by išlo o eskaláciu konfliktu. "Či išlo o omyl alebo schválnosť a provokáciu, sa dozvieme čoskoro. Všetky strany sa to teraz snažia rýchlo vyriešiť vrátane zistenia toho, o aký typ rakiet presne išlo," uviedla ministerka. "Aj keby to bola provokácia alebo schválnosť, všetci to budeme vnímať ako eskaláciu konfliktu aj v súvislosti s tým, čo sa dnes dialo v Kyjeve," doplnila Černochová s odkazom na ďalšiu vlnu masívnych ruských raketových útokov na Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá.