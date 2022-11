Demokrati si víťazstvom v Nevade zabezpečili kontrolu nad Senátom, prezident Biden sa teší

Cortezová Mastová tesne porazila republikánskeho vyzývateľa Adama Laxalta, bývalého generálneho prokurátora, ktorého podporil exprezident Donald Trump. Po Cortezovej Mastovej víťazstve krátko po znovuzvolení demokratického senátora Marka Kellyho v piatok v noci v Arizone budú demokrati kontrolovať najmenej 50 kresiel v Senáte, pričom viceprezidentka Kamala Harrisová bude môcť rozhodovať vyrovnané počty v 100-člennej snemovni.

Ak by demokratický senátor Raphael Warnock vyhral druhé kolo volieb v Georgii 6. decembra proti republikánskemu vyzývateľovi Herschelovi Walkerovi, rozšírilo by to väčšinu demokratov na 51:49. Vďaka tomu by mali demokrati ďalšiu výhodu pri schvaľovaní obmedzeného počtu kontroverzných zákonov, ktoré môžu postúpiť jednoduchou väčšinou hlasov namiesto 60 potrebných pre väčšinu legislatívy. Voliči v utorok rozhodovali o obsadení 35 kresiel v 100 člennom Senáte a všetkých 435 v Snemovni reprezentantov. Novozvolený Senát zloží prísahu 3. januára.

Galéria fotiek (3) Joe Biden počas návštevy Marylandu

Cítim sa dobre, voľby ma posilnili pred rokovaniami so Si Ťin-pchingom, tvrdí Biden

Americký prezident Joe Biden v nedeľu uviedol, že nečakané úspechy demokratov v doplňujúcich voľbách mu dávajú silnejšiu pozíciu v náročných rokovaniach s jeho čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom. Informuje o tom agentúra AFP. "Viem, že prichádzam silnejší," povedal Biden v Phnom Penh, kde sa zúčastňuje na summite Združenia krajín juhovýchodnej Ázie. "Cítim sa dobre a teším sa na ďalšie dva roky," povedal po tom, čo si demokrati víťazstvom v Nevade udržali kontrolu nad americkým Senátom.