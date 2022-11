Demokrati nemajú silných kandidátov, povedal bývalý veľvyslanec SR: Trump môže viac uškodiť, ako pomôcť

WASHINGTON - V demokratickom tábore Spojených štátov sa neformujú žiadni noví silní kandidáti do nadchádzajúcich prezidentských volieb. Jednoznačná nie je situácia ani v tábore republikánov. V relácii TASR TV CD klub Pavla Demeša to v piatok povedal bývalý veľvyslanec SR v USA Martin Bútora.

Bývalý americký prezident Donald Trump naznačil, že na budúci týždeň by mohol oznámiť, či bude v roku 2024 opäť kandidovať na post šéfa Bieleho domu. Podľa bývalého veľvyslanca však situácia v Republikánskej strane nie je vôbec jednoznačná. "Tabu, že za prezidenta nemôže kandidovať nikto iný, než Trump, sa prelomilo. Na jednej strane vo voľbách uspeli tí republikáni, ktorých Trump podporuje, no na strane druhej niektorí jeho kandidáti prehrali," vysvetľuje Bútora. To podľa neho vyvoláva otázky, či v niektorých štátoch, v ktorých je podpora republikánov alebo demokratov zatiaľ nerozhodná, nemôže Trump viac uškodiť, ako pomôcť.

Prichádza čas, keď sa ukáže, kto a či vôbec sa proti Trumpovi postaví

"Veľkou vychádzajúcou hviezdou demokratov sa stáva nový floridský guvernér Ron DeSantis, no Trump sa bude tiež snažiť vynútiť si lojalitu poslancov," upozornil Bútora. Povedal tiež, že prichádza čas, keď sa ukáže, kto a či vôbec sa proti Trumpovi postaví. Zatiaľ podľa neho nie je isté, že si exprezident získa stopercentnú podporu kongresmanov, i keď sa o to bude snažiť. To zároveň vyvolá u voličov isté otázniky, keďže nevyzerá dobre, keď sa ich preferovaná strana medzi sebou háda a verejne sa osočuje – čo je osud, ktorý republikánov s určitosťou čaká.

Súčasný prezident Joe Biden je najstarším prezidentom Spojených štátov

Ťažkosti má však aj Demokratická strana. Súčasný prezident Joe Biden, ktorý je vo svojich 79 rokoch najstarším prezidentom Spojených štátov, stále neoznámil svoju kandidatúru v budúcich prezidentských voľbách. "V prípade Bidena existujú dva problémy – jeho vek a úroveň podpory, ktorú v USA momentálne má. Verejnosť si všíma jeho verejné vystupovanie, keď sa napríklad preriekol. Kladiem si preto otázku, nakoľko môže byť úspešný, ak sa do kandidatúry pustí," poznamenal Bútora.

Demokrati medzi sebou nemajú žiadneho silného kandidáta

Podľa bývalého veľvyslanca je závažným problémom aj to, že demokrati medzi sebou nemajú žiadneho silného kandidáta. Medzi úspešné osobnosti sa radí napríklad americká viceprezidentka Kamala Harrisová, no demokratom "chýba silná osobnosť alebo dvojica, ako sú u republikánov DeSantis a Mike Pence".

Bútora dodal, že od toho, ktorá strana získa v Senáte väčšinu kresiel, bude závisieť i ďalšia pomoc Ukrajine vo vojne s Ruskom, keďže práve Senát de facto rozhoduje o finančných záležitostiach či zahraničnej politike. "Trumpovo volebné heslo Make America Great Again (Urobme Ameriku znovu veľkou) poukazuje na to, ako určitá časť republikánov vníma pomoc USA Ukrajine. Najmä ak vidia, že Rusko vo svojej deštrukčnej ofenzíve pokračuje a neplánuje prestať, čo si bude vyžadovať zo strany Spojených štátov ďalšiu pomoc a výdavky," uzavrel Bútora.