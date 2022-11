Čína sa pripravuje na vojnu: Odborníci varujú, Taiwan by mohli napadnúť už v tomto roku!

Jeho oznámenie vyvolalo obavy z blížiacej sa hrozby a napadnutia Taiwanu, ktorý Peking považuje za svoje územie. Minulý mesiac zdôraznil prezident potrebu rýchlejšieho vojenského rozvoja, potrebu posilniť sebadôveru a silu v technológiách a zvýšiť obranu čínskych záujmov v zahraničí. Čína s druhou najväčšou armádou na svete varuje, že v prípade potreby anektuje Taiwan aj silou. Odborníkom sa zdajú slová prezidenta „mimoriadne znepokojujúce“.

Prečítajte si tiež Scholz varoval čínskych predstaviteľov pred spustením útoku na Taiwan

Prezident Činskej ľudovej republiky už roky stupňuje svoje tvrdenia o použití vojenskej sily na zjednotenie Taiwanu s pevninskou Čínou. Odborníci tvrdia, že západné krajiny by mali podniknúť kroky potrebné na to, aby čínskeho vodcu odradili od invázie na Taiwan. „Západné štáty musia prioritne začať proces odstraňovania všetkého čínskeho vplyvu z kritických priemyselných odvetví, akými sú energetika, voda a jadrová energia. Ak má globálne spoločenstvo zasiahnuť Čínu rovnakou úrovňou sankcií, aká ochromila Rusko, musíme byť pripravení na hospodársky otras spôsobený v dôsledku toho. Ak sa nepripravíme, ekonomické dôsledky budú kvapkou v mori v porovnaní so súčasnou krízou životných nákladov spôsobenou sankciami proti ruskej energetike“, povedal doktor Alan Mendoza, výkonný riaditeľ skupiny pre ľudské práva v Henry Jackson Society v Londýne pre DailyMail.

Prečítajte si tiež Ide o svetový mier a rozvoj: Čína a USA musia nájsť spôsob, ako spolu vychádzať

Znepokojujúci je aj fakt, že konflikt by takmer určite pritiahol pozornosť Ameriky, pretože Taiwanu poskytujú obranné zbrane. USA naposledy reagovala na hrozby Číny o napadnutí Taiwanu vyhlásením, že rozmiestnia v Austrálii nukleárne bombardéry, aby ich varovali. Minulý mesiac šéf námorných operácií USA admirál Michael Gilday varoval, že Čína by mohla prekvapiť Washington a celý svet a napadnúť Taiwan už v tomto alebo v budúcom roku.