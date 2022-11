Panika v Taiwane tesne pred kľučovými rokovaniami najmocnejších: Čínske stíhačky preleteli blízko ostrova!

Desať lietadiel v sobotu preletelo cez strednú čiaru v Taiwanskom prielive, ktorá oddeľuje ostrov od pevniny, uviedlo ministerstvo. Uviedla, že medzi nimi bolo šesť lietadiel Shenyang J-11 a štyri lietadlá J-16.

Taiwan a Čína sa rozdelili v roku 1949 po občianskej vojne, ktorá sa skončila vládou komunistickej strany, ktorá ovládla pevninu. Ostrov nikdy nebol súčasťou Čínskej ľudovej republiky, ale Peking tvrdí, že je povinný spojiť sa s pevninou, v prípade potreby aj s pomocou sily.

Vláda čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga tento rok zintenzívnila úsilie o zastrašenie Taiwanu. Vyslala bojové lietadlá a bombardéry, aby preleteli blízko ostrova a vypálili rakety do mora.

V sobotu taiwanská armáda spozorovala aj štyri stíhačky Chengdu J-10, protiponorkové bojové lietadlo Y-8 a tri bombardéry H-6 juhozápadne od ostrova, informovalo ministerstvo obrany na svojej webovej stránke. Uviedla, že boli zaznamenané aj tri čínske drony.

Čína očakáva zlepšenie vzťahov s USA

Čína v pondelok vyjadrila presvedčenie, že sa jej podarí napraviť vzťahy s USA. Čínsky prezident Si Ťin-pching sa má v Indonézii počas summitu krajín skupiny G20 na Bali stretnúť s americkým prezidentom Joeom Bidenom. TASR správu prevzala z agentúry AFP a webovej stránky stanice CNN.

Čínske ministerstvo zahraničných vecí označilo svoju politiku a postup voči USA za "konzistentný a jasný". "Sme odhodlaní dosiahnuť vzájomný rešpekt, mierové spolužitie a spoluprácu s USA, ktoré sú víťazstvom pre obe strany," povedala hovorkyňa ministerstva Mao Ning. Dodala, že Čína bude zároveň "pevne brániť" svoju zvrchovanosť, bezpečnosť a záujmy.

"Veríme, že USA budú s Čínou spolupracovať, ... podporovať vzájomne prínosnú spoluprácu a vyhýbať sa nedorozumeniam a nesprávnym úsudkom, s cieľom posunúť vzťahy medzi USA a Čínou naspäť na cestu k zdravému a stabilnému rozvoju," uviedla Mao Ning pre AFP.

Čínsky prezident Si Ťin-pching pricestoval na indonézsky ostrov Bali v pondelok krátko po 3.00 h miestneho času (20.00 h SEČ v nedeľu 13. novembra). Ide o jeho prvú zahraničnú cestu od októbrového zjazdu Komunistickej strany Číny, kde si opätovne posilnil mocenské postavenie, pripomína CNN.

Pre Bidena to bude prvé osobné stretnutie s čínskym prezidentom od nástupu do úradu v januári 2021. Jednou z najspornejších tém pondelkových rozhovorov by mala byť situácia v spojitosti s Taiwanom.

Peking považuje ostrov za súčasť čínskeho územia, a to aj napriek tomu, že Taiwan má vlastnú nezávislú vládu. Čínska komunistická vláda upozorňuje, že na Taiwane nebude tolerovať "separatistické aktivity" a v nevyhnutnom prípade nevylučuje ani vojenský zásah. Lídri Číny a USA by podľa CNN mali hovoriť aj o vojne na Ukrajine, Severnej Kórey a ľudských právach.

Lídri Austrálie a Číny sa stretnú prvýkrát po niekoľkých rokoch

Austrálsky premiér Anthony Albanese sa v utorok stretne s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom na indonézskom ostrove Bali. Po rokoch napätých vzťahov pôjde o prvé stretnutie lídrov oboch krajín.

"Teším sa zajtra na konštruktívny rozhovor s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom... Austrália predostrie svoju vlastnú pozíciu," uviedol Albanese po príchode na Bali. Obaja predstavitelia sa tomto indonézskom ostrove zúčastňujú na summite skupiny G20.

Lídri Austrálie a Číny mali krátke stretnutie počas summitu G20 aj v roku 2019 v Japonsku. Vtedajší austrálsky premiér Scott Morrison sa stretol so Si Ťin-pchingom. Formálne stretnutie najvyšších predstaviteľov oboch krajín sa však neuskutočnilo už päť rokov. Len v júni sa pritom po dvoch rokoch obnovil ich kontakt na úrovni ministrov.

Čína je najväčším obchodným partnerom Austrálie, ich bilaterálne vzťahy sa však v uplynulých rokoch zhoršovali. Dôvodom boli napríklad spory o vplyve a správaní Číny v tichomorskom regióne či výzvy Austrálie na medzinárodné vyšetrenie pôvodu pandémie koronavírusu, čo viedlo k uvaleniu obchodných sankcií zo strany Číny.

"Odkedy som sa stal premiérom, a už aj predtým som hovoril, že dialóg je vždy dobrý. Musíme spolu hovoriť, aby sme si navzájom porozumeli," uviedol Albanese.