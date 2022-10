Matovičova bločková atómovka je pod paľbou kritiky daňových poradcov: Na TOTO sa akosi zabudlo!

O Novele zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, vďaka ktorej budú môcť občania žiadať o vrátenie časti zaplatenej ceny vybraných tovarov a služieb na základe pokladničného dokladu z pokladnice e-kasa klient, majú poslanci hlasovať už na aktuálnej schôdzi. Myšlinka je síce Matovičova, no do parlamentu ju predložila dvojica poslancov OĽaNO a plénum ju minulý týždeň posunuli do druhého čítania.

Jej cieľom je zníženie daňových únikov tým, že samotných občanov v podstate postaví do funkcie daňových kontrolórov. Tí budú môcť totiž po nahratí bločku do mobilnej aplikácie získať naspäť časť sumy, čo za tovar zaplatili. To by malo podnikateľov prinútiť k tomu, aby doklady vydávali.

To, na aké tovary a služby možno príspevok uplatniť, spôsob označovania týchto tovarov a služieb na pokladničnom doklade, výšku príspevku, obdobie vyhotovovania dokladov, na základe ktorých si možno uplatniť nárok na príspevok, ako aj obdobie uplatňovania nároku na príspevok, upraví nariadenie vlády.

Daňoví poradcovia upozorňujú na viaceré problémy

Slovenská komora daňových poradcov znení novely tak, ako ju už majú na stole poslanci, vidí viaceré nedostatky a nejasnosti. „Okrem presne vyčíslených nákladov na tvorbu a prevádzku aplikácie návrh neobsahuje žiadne ďalšie analýzy, chýba presné vyčíslenie nákladov na zamestnancov, vyčíslenie výšky finančného príspevku, ktorý štát poskytne občanom formou vrátenia peňazí z predložených bločkov z -kasy klient, či vyčíslenie súčasných daňových únikov v dôsledku nevydávania bločkov,“ vysvetľuje členka prezídia Slovenskej komory daňových poradcov Mária Sameková. Upozornila tiež na krátkosť času. Novela má byť totiž účinná už od 15. novembra 2022, pri čom vzniká otázka realizácie verejného obstarávania, vytvorenia aplikácie a jej uvedenia do prevádzky v tak krátkom čase.

Upozornili tiež na to, že detaily ohľadne finančného príspevku majú byť upravené osobitným predpisom. Zákon totiž zmocňuje vládu nariadením určiť tovary a služby, za úhradu ktorých sa bude poskytovať príspevok, spôsob označenia tovarov a služieb na pokladničnom doklade, výšku príspevku, obdobie vyhotovovania pokladničných dokladov, na základe ktorých si bude možné uplatniť nárok na príspevok a obdobie uplatňovania nároku na príspevok. Doteraz teda nie je presne určená výška finančného príspevku, ako aj služby, na ktoré sa bude táto možnosť vzťahovať. „Doposiaľ komunikované služby ako reštauračné či kadernícke predstavujú pre občanov s nižšími príjmami skôr luxusné služby. Viacpočetná rodina s nižšími príjmami alebo dôchodca s minimálnym dôchodkom zrejme nebude chodiť na večeru do reštaurácie len preto, že im štát sľubuje vrátiť 20% z hodnoty útraty. Vrátený príspevok nebude mať teda pozitívny vplyv na najviac finančne ohrozené skupiny obyvateľstva,“ vysvetľuje Sameková.

Doplnila, že v tejto súvislosti môže vzniknúť problém diskriminácie a možného zvýhodnenia skupiny podnikateľov i občanov. Rovnako podľa nej nie je presne zadefinovaný ani spôsob preukázania, že zakúpený tovar alebo služba bol poskytnutý na osobnú spotrebu, ak bude slúžiť na osobnú spotrebu inej osobe, ako sa to môže stať napríklad v prípade kúpy darčekového poukazu na vybrané služby a tovary.

Daňoví poradcovia zároveň upozorňujú aj na prekážky v procesných úkonoch, ktoré môžu vzniknúť v praxi. „Finančné riaditeľstvo bude mať lehotu desať dní na rozhodnutie o poskytnutí alebo neposkytnutí príspevku. Súčasne ak sa pri kontrole zistí, že občan príspevok získal neoprávnene, nebude mať žiadny riadny opravný prostriedok, bude môcť podať len námietku, pričom predmetom námietky môže byť len výška príspevku, a nie jeho dôvodnosť,“ upozornila.

V prípade prijatia novely vzniká podľa nej tiež riziko zvýšenia cien tovaru a služieb zo strany podnikateľov. Príkladom je zvýšenie bankových poplatkov ako reakcia na zavedenie bankového odvodu, ako aj zníženie DPH za ubytovanie, ktoré spotrebitelia de facto nepocítili. „Otázkou je, či sa pri príprave zákona použili dáta napríklad z už zrealizovaných bločkových loterií a vyhodnotil sa ich prínos. Z predložených materiálov k návrhu zákona však nie je možné presne vyhodnotiť ani prínos pre štátny rozpočet, ani prínos pre občanov,“ dodala.

Kriticky vnímajú aj to, že pri návrhu nie je zrejmý úmysel o odbornú diskusiu, pretože medzirezortné pripomienkové konanie k tomuto návrhu bolo stanovené v rozsahu 10 dní, aj to až po prvom čítaní v parlamente.