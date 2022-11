Po predčasných voľbách pokračuje sčítanie hlasov, vedie Benjamin Netanjahu

Galéria fotiek (5) Benjamin Netanjahu počas volieb

Zdroj: SITA/AP Photo/Maya Alleruzzo

JERUZALEM - Po utorkových predčasných voľbách v Izraeli spočítali do stredajšieho rána len približne tretinu odovzdaných hlasov. Podľa izraelských médií by sa pri aktuálnych čiastkových výsledkoch nemuseli do Knesetu dostať viaceré menšie strany z tábora liberálneho premiéra Jaira Lapida. Informácie priniesli agentúry DPA a AP.