AKTUÁLNE Európska centrálna banka zvýšila hlavné úrokové sadzby: Už tretíkrát sprísňuje menovú politiku

Kľúčová sadzba na hlavné refinančné operácie s platnosťou od 2. novembra vzrastie na 2 %, sadzba na jednodňové refinančné operácie na 2,25 % a depozitná sadzba na 1,50 %. Rada guvernérov ako dôvod razantného zvýšenia sadzieb uviedla vysokú infláciu, pričom signalizovala, že bude pokračovať v sprísňovaní menovej politiky, aby zabezpečila včasný návrat tempa rastu spotrebiteľských cien k strednodobému inflačnému cieľu na úrovni 2 %.

Budúce rozhodnutia Rady guvernérov o úrokových sadzbách budú vychádzať z výhľadu týkajúceho sa ďalšieho vývoja inflácie a ekonomiky a budú prijímané priebežne zo zasadania na zasadanie. Rada tiež uviedla, že štvrtkovým zvýšením sadzieb výrazne znížila rozsah akomodácie menovej politiky.

"Inflácia je naďalej príliš vysoká a nad úrovňou cieľa zostane dlhší čas," uvádza sa vo vyhlásení Rady guvernérov. V septembri spotrebiteľské ceny v eurozóne medziročne vzrástli o 9,9 %. Príčinou rozšírenia cenových tlakov a zrýchlenia inflácie v posledných mesiacoch boli prudko rastúce ceny energií a potravín, nedostatok ponuky a postpandemické oživenie dopytu.

Cieľom zvyšovania úrokových sadzieb je utlmenie dopytu a zníženie rizika nárastu inflačných očakávaní na trvalo vyššie úrovne. Rada guvernérov bude prehodnocovať smerovanie menovej politiky na základe nových informácií z ekonomiky eurozóny a zmeny inflačného výhľadu. Rada guvernérov sa tiež rozhodla zmeniť podmienky tretej série cielených dlhodobejších refinančných operácií (TLTRO III). Dôvodom rekalibrácie programu je nečakané a mimoriadne zrýchlenie inflácie, aby zodpovedalo širšej normalizácii menovej politiky. To by takisto malo prispieť k posilneniu transmisie zvýšenia hlavných úrokových sadzieb ECB do podmienok poskytovania bankových úverov. Rada guvernérov sa preto rozhodla s účinnosťou od 23. novembra 2022 upraviť úrokové sadzby operácií TLTRO III a bankám poskytnúť dodatočné termíny na dobrovoľné predčasné splatenie.