Hrôza na Stanforde: Zamestnankyňa je v šoku, znásilnili ju priamo na akademickej pôde

STANFORD - Prišiel koniec pracovného týždňa, pracovníčka univerzity sedela okolo obeda vo svojej kancelárii a pomaly sa pripravovala na víkend. Atmosféra v miestnosti sa však zmenila po tom, ako do kancelárie vstúpil neznámy muž a navyše bez zaklopania. Nasledovalo úplné peklo, z ktorého jej ostane trauma do konca života.

Incident sa mal odohrať v piatok 7.októbra okolo obeda. Žena, ktorá odmietla uviesť svoje meno, povedala o napadnutí univerzitnému psychológovi. Sedela sama vo svojej kancelárii, keď v tom vtrhol do miestnosti muž a odvliekol ju do prázdneho suterénu o poschodie nižšie. Tam ju mal znásilniť. Zamestnankyňa Stanfordu nenahlásila tento incident na polícii. Postaral sa o to až psychológ, ktorému sa zdôverila.

Podľa tlačovej správy Stanfordskej univerzity bolo v nahlásenom incidente poskytnutých málo podrobností. Páchateľom mal byť dospelý muž. Nie je jasné, či ho obeť poznala aj osobne, pretože ďalšie informácie už nechcela poskytnúť. DPS (Oddelenie verejnej bezpečnosti) Standfordskej univerzity incident naďalej vyšetruje a prosí verejnosť o akékoľvek ďalšie informácie v súvislosti s incidentom.

V krátkom časovom slede

Incident na Standforde sa odohral len niekoľko mesiacov po znásilnení v kúpeľni neďaleko Wilbur Hall. Aj v tomto prípade išlo o prostredie akademickej pôdy. Obeť taktiež odmietla ohlásiť incident na polícii, ale zdôverila sa univerzitnému psychológovi. Ten to, podobne ako jeho kolega zo Standfordu, oznámil príslušným úradom.

Oficiálne vyhlásenie riaditeľky DPS zo Standfordu Laury Wilsonovej naznačilo podobnosť týchto dvoch incidentov, avšak ani jedna z obetí nechce hovoriť s orgánmi činnými v trestnom konaní. "Je to znepokojujúca správa, najmä po tom, ako sa niečo podoné stalo ešte začiatkom august neďaleko Wilbur Hall," uvádza sa vo vyhlásení.

Opis útočníka z augusta

Augustová správa poskytla viac podrobností. Obeť tvrdila, že svojho údajného útočníka už na akademickej pôde videla. Opísala ho ako štíhleho muža s výškou okolo 180 cm. Mal mať bradu a hnedé oči. Správa však nešpecifikovala, či bol údajný násilník študentom alebo členom univerzity, a nie je známe, či tieto dva incidenty spolu súvisia.